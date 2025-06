Marine Johannès et New York reprennent leur marche en avant, Carla Leite n’a pas suffi pour Golden State

Dans un match agité par plusieurs fautes techniques et 3 expulsions, l’Indiana Fever s’est qualifié pour la finale de la Commissionner’s Cup en disposant du Connecticut Sun de Rachid Meziane (88-71). Aux 20 points et 6 passes de Caitlin Clark, Kelsey Mitchell a ajouté 17 points. Natasha Howard a compilé son cinquantième double-double en carrière, apportant 16 points et 12 rebonds à Indiana.

Côté Connecticut, Bria Hartley était une nouvelle fois titulaire, pour 2 petits points à 1/6 au tir en 14 minutes. Tina Charles a mené le Connecticut avec 20 point, mais cela n’a pas suffi face au Fever qui file en finale, grâce à la défaite d’Atlanta face à New York.

Ainsi, les New-Yorkaises ont immédiatement réagi face à Atlanta (86-81), après la fin de leur invincibilité contre Indiana le week-end dernier. Pourtant, le Liberty s’est fait peur, mené de plus de 15 points par le Dream en seconde période. Mais Sabrina Ionescu a enchaîné un deuxième match de suite à 34 points, auxquels elle a ajouté 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Son duo avec Breanna Stewart, 23 points et 6 rebonds, a finalement fait chuter Atlanta.

Marine Johannes a, de son côté, eu droit à 19 minutes, pour seulement 2 points à 1/5 au tir, mais 6 rebonds et 2 passes décisives pour un +/- de +23.

Enfin, les internationales de Golden State ont clairement fait défaut puisque les Valkyries s’inclinent 80-71 face à Dallas. Paige Bueckers a marqué 20 points pour les Wings, Arike Ogunbowale y a ajouté 19 points, 6 passes décisives et 3 interceptions, ce qui a permis aux Texanes d’enregistrer leur première victoire à domicile de la saison.

En face, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a une nouvelle fois été titularisée, depuis le départ de la Belge Julie Vanloo pour jouer l’Euro, mais l’ancienne tarbaise a légèrement manqué d’adresse. Elle termine toutefois la rencontre avec un bilan très honorable : 8 points à 2/6 aux tirs, 2 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 27 minutes.

Carla Leite gets to her spot and knocks down the jumper to get the 2nd half underway in Dallas 🎯 GSV-DAL on League Pass | WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/F9zNIYL6Bg — WNBA (@WNBA) June 18, 2025

Sans leurs créatrices habituelles Vanloo ou encore Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans), les Valkyries ont manqué de solutions, en témoignent les seuls 16 points inscrits dans le premier quart-temps. La britannique Temi Fagbenle a quant à elle manqué dans la raquette, où les efforts ont été concentrés sur Kayla Thornton et Monique Billings. Les joueuses alignées par Natalie Nakase ont elles-mêmes déjoué en perdant 16 ballons, contre un seul pour Dallas, dernier du championnat. En s’imposant contre Golden State, les Wings mettent fin à une série de sept défaites consécutives, elles qui n’avaient plus gagné depuis le 27 mai.