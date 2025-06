Mam’ Jaiteh et Monaco veulent y croire : « On a clairement les ressources pour rebondir ! »

Mouhammadou Jaiteh (au micro de DAZN) : « Ils ont plus d’énergie et le momentum. On n’arrive pas à stopper leur jeu rapide. On n’a pas de solution face à Shorts, il faut qu’on trouve comment faire. Il faut réussir à ralentir ce rythme qui ne nous va pas.

Si on a les ressources pour rebondir ? Clairement. On est une équipe de champions. On a connu une saison éprouvante, on ne veut pas finir comme ça. On a envie de finir avec un trophée. On va prendre match par match, on va déjà aborder vendredi avec l’envie de se donner un match de plus. À nous d’être à fond. »

Petr Cornelie : « On a bien déjoué en deuxième période. Le passé a montré qu’il est toujours possible de retourner la situation (l’ASVEL en 2016 contre Strasbourg, ndlr). Les deux matchs à Paris ont été difficiles mais il va maintenant falloir faire le taf chez nous.

Ils ont pris feu et cela a donné un gros écart. Ensuite, on a un peu lâché. On savait que ce serait difficile face à une équipe qui court beaucoup, qui impose un gros rythme. On n’a vraiment pas été bons sur les rebonds, les deuxièmes chances. Ils ont pris feu à 3-points donc c’est difficile d’espérer quelque chose dans leur salle dans ces conditions.

On n’a rien gagné cette saison encore. Elle reste plutôt belle en soi mais on n’a pas envie sur une mauvaise note. Ce serait dommage de finir sans trophée. Il va falloir rentrer dans le prochain match avec beaucoup plus d’énergie, les stopper, arrêter leur jeu rapide, les mettre dans un rythme qui leur convient mois. À chaque fois qu’on les a battus, c’est ce qu’on a réussi à faire. Devant notre public, ce sera important de montrer un autre visage. »