Kevin Durant préfère les Spurs malgré l’intérêt des Timberwolves

Les Phoenix Suns naviguent dans des eaux troubles concernant l’avenir de Kevin Durant. Selon Sam Amick et Jon Krawczynski de The Athletic, la star de 36 ans préfère être échangée aux San Antonio Spurs plutôt qu’aux Minnesota Timberwolves, Miami Heat ou Houston Rockets.

Cette préférence pour les Spurs complique les plans de Phoenix, qui cherche le meilleur retour possible pour maintenir sa compétitivité immédiate. Les Suns « espèrent toujours que Durant pourrait se réchauffer à la possibilité des Timberwolves« , alors que les offres des Spurs, Rockets et Heat « se sont révélées insuffisantes jusqu’à présent ».

