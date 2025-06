Gabby Williams frôle un record WNBA, s’agace contre « l’ego des arbitres » et encourage les Bleues

Les meilleures joueuses de WNBA peuvent dès à présent être récompensées par le public d’une sélection au prochain All-Star Game. Dans la victoire de Seattle face à Los Angeles (98-67), Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a montré qu’elle avait l’étoffe d’une All-Star.

L’ailière franco-américaine a établi un nouveau record de franchise pour Seattle avec 8 interceptions ! Elle y a ajouté 11 points, 4 rebonds et 7 passes décisives en 29 minutes, pour un +/- de +34.

Gabby Williams 🇫🇷 cette nuit : 11 points

4 rebonds

7 passes

8 INTERCEPTIONS (!!) (record de franchise)

en 29 minutes Ptdr regardez moi cette compilation de ses interceptions, elle anticipe TOUT ce que ses adversaires font c'est lunairepic.twitter.com/eIPeNyBB4u — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) June 18, 2025

L’ancienne joueuse de l’ASVEL aurait même aller pu titiller le record absolu de WNBA (10 interceptions, par Tina Penicheiro en 2003), si une petite blessure à la cheville ne l’avait pas ralenti dans son élan en cours de deuxième mi-temps.

« On m’a ri au nez ! »

« Après deux attaques j’ai demandé à l’arbitre de veiller au niveau d’intensité physique, à mon espace pour retomber après un saut », a-t-elle déclaré en conférence de presse, dans des propos retranscrits par l’AFP. « On m’a ri au nez. Et l’action suivante ma cheville tourne, comme à Dallas, sans faute flagrante. Ça va aller pour la cheville mais ça commence à être frustrant, j’attaque le cercle, je joue physique et j’obtiens moins de deux lancers francs par match. Je ne veux pas éviter le contact. J’espère juste que la santé des joueuses va devenir une priorité pour les arbitres, plutôt que leur ego. »

Si l’adversité était moindre, Los Angeles étant touché par des blessures de Kelsey Plum notamment et des absentes pour l’Euro comme Julie Allemand, les autres cadres du Storm ne se sont pas non plus laissées distraire par les circonstances. Ezi Magbegor a terminé la rencontre avec 26 points, 5 rebonds et 3 interceptions ; quand Nneka Ogwumike a compilé 6 contres et 5 passes. La rookie française Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a eu droit à 13 minutes, pour 7 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.