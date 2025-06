Myles Turner et les Pacers comptent sur leurs fans pour le Game 6 décisif

Dos au mur après leur défaite dans le Game 5, les Indiana Pacers n’ont plus le droit à l’erreur. Menés 3-2 par Oklahoma City Thunder dans ces Finals NBA, ils disputeront ce jeudi un Game 6 décisif à domicile, au Gainbridge Fieldhouse. Pour Myles Turner, le pivot des Pacers, ce match est l’opportunité rêvée de s’appuyer sur le soutien inconditionnel de leurs supporters.

« C’est le meilleur moment de l’année. On revient au Gainbridge Fieldhouse, en étant dos au mur », confie Turner à nos confrères d’Andscape. « On rêve de ça quand on est gamin. Je suis motivé, c’est la meilleure manière de décrire mon état d’esprit. Je sens la pression, tout le monde en veut. »

L’ambiance du Gainbridge Fieldhouse, arme fatale des Pacers

Ce Game 6 sera également le dernier match de la saison à Indiana : une victoire du Thunder mettrait fin aux espoirs de titre des Pacers ; et le potentiel match 7 se jouerait dans l’Oklahoma. Dans ce contexte, Turner compte sur l’atmosphère électrique que peuvent créer les fans d’Indianapolis, réputés pour leur ferveur.

« On va évoluer dans un des meilleurs environnements de la ligue », assure le pivot de 30 ans. « Nos fans attendent ça depuis longtemps. Ils sont impatients. L’essentiel, c’est de le montrer dans le Game 6. Ils seront derrière nous, bruyants comme ceux à Oklahoma City. »

L’enjeu est colossal pour une franchise qui n’a jamais remporté le titre NBA depuis sa création. Il y a seulement une semaine, les Pacers menaient pourtant 2-1 dans la série, notamment grâce aux performances remarquables de Bennedict Mathurin (27 points) et T.J. McConnell (10 points, 5 passes, 5 interceptions) lors du Game 3.

Malgré la pression, Turner reste optimiste et déterminé à tout donner sur le parquet. « On a encore une chance. Ce n’est pas terminé », martèle-t-il. « Je dois tout donner. On est dos au mur, il faut vider le réservoir. »

De son côté, le coach Rick Carlisle maintient son équipe dans un état d’esprit combatif, rappelant que les Pacers doivent aborder chaque match « comme des outsiders » face au Thunder. Cette mentalité d’underdog pourrait bien être la clé pour forcer ce Game 7 décisif à Oklahoma City.