Giannis Antetokounmpo : Doc Rivers dénonce les rumeurs de départ des Bucks

Les rumeurs de transfert concernant Giannis Antetokounmpo continuent d’alimenter les discussions NBA, mais Doc Rivers n’en peut plus. L’entraîneur des Milwaukee Bucks a vivement réagi aux spéculations persistantes sur un éventuel départ de sa superstar, qualifiant ces bruits de couloir de « ridicules ».

Une défense ferme de Doc Rivers contre les spéculations

« C’est tellement ridicule, j’ai entendu tout ça », a déclaré Doc Rivers sur le Bill Simmons Podcast, exprimant son agacement face aux rumeurs récurrentes. L’entraîneur des Bucks a établi un parallèle avec son expérience passée à Boston, rappelant une situation similaire avec Rajon Rondo : « Et j’étais là, genre : quoi ? C’était absurde. C’était comme si on n’avait jamais eu de conversations, mais Rondo l’a entendu. »

Pour Rivers, le message de Giannis Antetokounmpo est pourtant clair depuis des années. « Je ne sais pas combien de fois Giannis doit encore dire qu’il veut être un Buck et qu’il veut gagner un titre avec les Bucks », insiste l’entraîneur. Le « Greek Freak », drafté par Milwaukee en 2013, n’a jamais connu d’autre franchise, et a régulièrement exprimé son attachement à l’organisation.

Les Knicks préparent une offre « tsunami »

Malgré les déclarations de Rivers, les spéculations persistent autour d’un possible transfert. Selon le journaliste Gery Woelfl, les New York Knicks prépareraient une « offre tsunami » pour attirer Antetokounmpo. Cette rumeur coïncide avec les changements récents chez les Knicks, notamment le licenciement de Tom Thibodeau et l’intérêt pour Jason Kidd comme remplaçant.

Les scénarios de transfert évoquent des échanges complexes impliquant Karl-Anthony Towns ou OG Anunoby, ainsi que plusieurs choix de draft. Cependant, Doc Rivers reste optimiste quant aux chances de titre des Bucks. « Je l’ai dit avant les play-offs : je ne me souviens pas d’un meilleur moment en NBA pour qu’un joueur gagne un titre, n’importe qui. Il n’y a pas d’équipe dominante en ce moment », analyse-t-il.

L’entraîneur compare même Giannis à Stephen Curry, qu’il ne voit pas quitter Golden State. Cette fidélité à une franchise unique devient rare dans la NBA moderne, mais Rivers espère que son joueur vedette continuera sur cette voie dans le Wisconsin.