Draft NBA 2025 : Noa Essengue et Nolan Traoré invités dans la Green Room

La NBA a officialisé six nouvelles invitations pour sa fameuse Green Room en vue de la Draft 2025. Parmi ces heureux élus, deux Français se distinguent : Noa Essengue et Nolan Traoré, rejoignant ainsi l’élite des prospects attendus au premier tour.

NEWS: French forward Noa Essengue has received a green room invite to attend the NBA Draft with his family, a source told ESPN. pic.twitter.com/1EdThfiCaE

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 16, 2025