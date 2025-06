La LNB fait peau neuve : nouveaux logos et une nouvelle dénomination pour la Pro B !

La Ligue Nationale de Basket franchit un nouveau cap dans sa stratégie de modernisation. À compter de la saison 2025-2026, les championnats professionnels de la LNB arboreront une nouvelle identité graphique, et une refonte de la hiérarchie des noms.

L’objectif affiché par Philippe Ausseur et les instances du basket professionnel français est simple : rendre le basket hexagonal plus lisible, attractif et ambitieux. « Aujourd’hui, nous finalisons un travail de fond sur le rebranding de nos marques initié en septembre 2023 », explique le président de la LNB. « Il nous fallait accélérer pour poursuivre nos objectifs d’attractivité et de business. »

Exit la Pro B, place à l’ELITE 2 !

C’est pourquoi la LNB a décidé d’uniformiser ses championnats, tant au niveau de ses logos que de ses dénominations. Parmi le changement le plus notable, la deuxième division française a un nouveau nom : il va désormais falloir s’habituer à dire ELITE 2 à la place de Pro B. Malgré le changement de naming de la Pro A initié dès 2018 (avec l’arrivée des sponsors : Jeep ELITE puis Betclic ELITE), la Pro B avait gardé son appellation. Mais désormais, l’antichambre de l’élite s’inscrit dans un ensemble : Betclic ELITE, ELITE 2, Espoirs ELITE et Espoirs ELITE 2.

Avec cette refonte, la LNB affiche clairement son ambition : devenir, d’ici 2028, la ligue de basket la plus dynamique d’Europe.