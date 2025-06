Expatrié en Suisse, Joanis Maquiesse va revenir en France, à Fos-Provence

La NM1 est un championnat qui peut très vite se transformer en bourbier pour les équipes reléguées. C’est pour cela qu’il faut bien construire son effectif lors de l’intersaison, ce à quoi s’attelle Fos-Provence. Après avoir fait revenir Domnick Bridgewater, les BYers viennent de s’offrir les services du jeune Joanis Maquiesse (1,94 m, 21 ans) qui arrive en provenance de Suisse.

Joanis Maquiesse termine là un long cursus en Suisse. Joueur Formé Localement (JFL), l’ailier/arrière a été champion de France U15 avec le Mulhouse Pfastatt Basket de Jean-Luc Monschau en 2017, avant d’intégrer le Jura Basket, de traverser la frontière direction Boncourt puis Fribourg. Il y a débuté sa carrière professionnelle après un passage par le centre de formation du club helvétique. Par la suite, il est allé du côté de Neuchâtel où il s’est développé lors des trois dernières saisons, faisant monter son temps de jeu et ses statistiques. En 2024-2025, il tournait à 11,1 points à 36,7% au shoot, 3,5 rebonds et 2,3 passes décisives.

Son arrivée en Provence fait sens sachant que Emmanuel Schmitt, le nouveau coach fosséen, est l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse (2004-08) et qu’il a coaché dans le championnat de LNA (devenue la SBL) une quinzaine d’années. Ainsi, il s’y connaît concernant les jeunes talents de SBL et en avait d’ailleurs souvent fait venir du côté d’Aix-Maurienne, en Pro B. Pour sa première expérience en France, le jeune gaucher aura l’occasion de poursuivre sa progression sous le maillot jaune tout en aidant le club à retrouver la Pro B.

Emmanuel Schmitt, entraîneur de Fos-Provence Basket :

« Joanis est un joueur français mais qui évolue en Suisse depuis maintenant quelques années. C’est un joueur que je suivais depuis un petit moment puisqu’il évoluait depuis trois saisons au club de Neuchâtel, que je connais très bien, où j’ai passé quatre ans.

C’est un profil athlétique, qui a beaucoup progressé ces derniers temps, qui a de grosses qualités de percussions, capable de défendre sur plusieurs postes. Il avait beaucoup de responsabilités cette saison et il a bien évolué. On attend évidemment à ce qu’il s’intègre pleinement dans un championnat « étranger » pour lui, puisqu’il a fait toute sa formation en Suisse. Il est prometteur et devra s’intégrer rapidement dans notre équipe. »