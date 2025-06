Plus lié au Portel, Idrissa Ba est officiellement Vichyssois

Comme annoncé, Idrissa Ba (2,10 m, 23 ans) rejoint la JA Vichy. Le pivot sénégalais s’est engagé pour une saison, cassant son contrat avec l’ESSM Le Portel où il avait paraphé un contrat de 2 ans l’été dernier.

L’ancien joueur du Havre, des Metropolitans 92, de l’Elan béarnais, du Portel et du Champagne Basket formera un binôme de très haute altitude au poste de pivot avec Serge Mourtala (2,12 m). Assurément, une volonté de l’entraîneur Dounia Issa pour compenser le départ de Lucas Dufeal au Mans, lui qui était le meilleur contreur de la Pro B. Une satisfaction pour le coach d’avoir enrôlé Idrissa Ba comme il l’indique sur le site officiel du club.

L’avis de Dounia Issa sur la signature d’Idrissa Ba à Vichy :

« Comme pour les 3 premières recrues déjà annoncées, nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau joueur, avec Idrissa Ba cette fois-ci. Nous étions en quête d’un poste 5 JFL (Joueur Formé Localement) avec un beau potentiel, un plafond très haut dans le développement et une densité physique. Un peu comme Nolan Kingue, c’était un joueur que je suivais depuis longtemps. Je voulais déjà le recruter lors de mon passage à Pont- de-Chéruy, j’avais longuement échangé avec son ancien entraineur Jean-Manuel Sousa qui m’en avait dit le plus grand bien. Il avait décidé de rejoindre les Mets 92 et j’espérais que nos chemins se recroisent. C’est désormais choses faites car l’ayant coaché au All Star Game des Jeunes de Nationale il y a quelques années, il y avait un vrai potentiel en lui et l’humain envoyait de bons signaux. C’est un garçon avec une marge de progression et on peut encore l’aider à se développer sur certains aspects techniques notamment sur son jeu offensif. C’est une fierté de le voir rejoindre notre club et l’ensemble du club fera le nécessaire pour l’aider à franchir différentes étapes pour arriver le plus haut possible. Les derniers exemples montrent notre capacité à amener des jeunes vers le haut niveau, et Idrissa s’inscrit dans cette logique. »