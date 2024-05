Idrissa Ba première recrue au Portel

Idrissa Ba (2,13 m, 21 ans) est la première recrue de l’ESSM Le Portel. Lancé en France au STB Le Havre en Nationale 1 et Nationale 3, le pivot sénégalais a rejoint les Metropolitans 92 en 2022-2023. Opéré de l’épaule, il n’a joué que 16 rencontres en Espoirs ÉLITE (13,4 points, 11,4 rebonds et 0,7 contre en 29 minutes) et 4 en Betclic ÉLITE.

Dans la foulée, Idrissa Ba a réellement lancé sa carrière professionnelle à l’Élan béarnais, en Pro B. Pivot remplaçant, il s’est montré dissuasif en sortie de banc, avec une grosse productivité au rebond (5,9 en 15 minutes) même s’il a encore de gros progrès à faire offensivement (4 points à 61,5% de réussite aux tirs). Toujours à la recherche de bons coups à réaliser en Pro B, l’entraîneur Eric Girard a décidé de lui tendre la main pour l’accueillir dans un effectif de Betclic ÉLITE.

« Meilleur rebondeur de Pro B à la minute avec Pau, très actif et intense en défense, ce jeune Français de 2,13 m vient renforcer notre raquette avec le désir de progresser afin de s’affirmer au plus haut niveau, a commenté Eric Girard. Idrissa a signé deux ans, qui doivent lui donner le temps de s’affirmer à l’ESSM comme de nombreux jeunes avant lui. »

D’autres joueurs de Pro B sont attendus au Portel en 2024-2025 : Gaetan Meyniel (1,89 m, 23 ans) et Clarence Nadolny (1,92 m, 23 ans).