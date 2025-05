Officiel : Lucas Duféal s’engage pour trois ans avec Le Mans Sarthe Basket

Lucas Dufeal (2,04 m, 22 ans), tout juste élu meilleur défenseur de Pro B, poursuivra sa progression au plus haut niveau du basket français. Le Mans Sarthe Basket a officialisé ce lundi l’arrivée de l’intérieur martiniquais, qui s’est engagé pour trois saisons.

🆕✍️ Meilleur défenseur de Pro B, 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗗𝘂𝗳𝗲́𝗮𝗹 (2,04 m, 22 ans) rejoint les rangs du MSB pour 3 ans ! 🙌 🔗 Plus d'infos 👉 https://t.co/nga5IkibCf pic.twitter.com/eU0F1RETZu — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) May 20, 2025

Lucas Duféal, profil complet et trajectoire ascendante

Après une formation à Cholet Basket, ponctuée d’un titre de champion de France Espoirs et d’un sacre au Trophée du Futur, Lucas Duféal a découvert le monde professionnel à l’été 2023. Prêté à Vichy pour deux saisons, il y a rapidement trouvé ses marques, devenant une référence défensive en Pro B sous les ordres de Guillaume Vizade puis Dounia Issa.

Lors de sa deuxième saison, Duféal s’est imposé comme le joueur clé de la JAV, cumulant 9,9 points, 6,7 rebonds, 2,7 passes et 2,1 contres par match. Ces performances lui ont valu une place dans le Top 5 des meilleures évaluations de la division (16,9) et le trophée de meilleur défenseur de la saison. Sa fin de saison a été particulièrement remarquable, avec une moyenne de 27 d’évaluation sur ses quatre dernières sorties, guidant Vichy jusqu’aux playoffs.

PROFIL JOUEUR Lucas DUFEAL Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 22 ans (18/04/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,1 #70 REB 6,8 #13 PD 2,7 #66

Des retrouvailles attendues avec Vizade et Delaunay

En rejoignant le MSB, Duféal retrouvera deux visages bien connus : l’entraîneur Guillaume Vizade, avec qui il a collaboré à Vichy mais aussi en équipe de France U20 (championne d’Europe en 2023), et Léopold Delaunay, son ex-coéquipier à Cholet et à Vichy. Ce recrutement renforce un secteur intérieur déjà composé de Jonathan Jeanne, Wilfried Yeguete et TaShawn Thomas.

Vizade : « Un joueur très dominant en Pro B »

Guillaume Vizade s’est montré très enthousiaste à l’idée de retrouver l’ancien Choletais : « C’est avec un plaisir immense que nous allons accueillir Lucas au club. […] Récompensé par un titre de meilleur défenseur, notamment pour sa polyvalence défensive et son habilité au contre, il possède aussi une très bonne capacité de passe pour un joueur de sa taille. »

Solide, mobile et de plus en plus à l’aise dans la création, Lucas Duféal aura l’occasion de franchir un nouveau cap en Betclic ELITE sous les couleurs du MSB.