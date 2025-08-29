Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar

Les Los Angeles Lakers ont envoyé un message fort en se déplaçant jusqu’à Katowice pour assister au premier match de la Slovénie face à la Pologne. Rob Pelinka, président des opérations basketball, et Jeanie Buss, propriétaire de la franchise, ont fait le voyage pour témoigner de leur soutien indéfectible à Luka Doncic lors de l’EuroBasket 2025.

Jeanie Buss & Rob Pelinka flew to Poland to support Luka Doncic 💜💛 pic.twitter.com/WVMWsfR0S2 — LakeShowYo (@LakeShowYo) August 27, 2025

Cette démonstration de confiance intervient alors que le meneur de 26 ans avait causé quelques inquiétudes en se blessant légèrement au genou lors d’un match de préparation. Malgré cette alerte, les Lakers maintiennent leur position.

Un soutien sans faille malgré les risques

« Nous n’avons aucun problème avec ça », a déclaré Rob Pelinka au sujet de la participation de Doncic à l’EuroBasket. « C’est quelque chose en quoi nous croyons pour l’organisation des Lakers et son leadership. » Cette philosophie tranche avec l’approche de certaines franchises NBA, plus réticentes à laisser leurs stars évoluer dans les compétitions FIBA.

L’engagement des Lakers va même plus loin puisqu’ils ont établi un partenariat avec la fédération slovène, permettant à Greg St. Jean, entraîneur assistant des Lakers, de rejoindre le staff technique de l’équipe nationale pour soutenir Doncic.

« Luka adore jouer. C’est ce qu’il préfère faire au monde, et nous ne ferions rien qui puisse l’en empêcher », a ajouté Pelinka, conscient que toute opposition à cette participation aurait créé des tensions avec leur franchise player.

De son côté, Doncic a réaffirmé son attachement à l’équipe nationale : « C’est un choix facile. Je veux toujours représenter mon pays. Toujours. Peu importe quoi. Évidemment, si je suis blessé, je ne jouerai pas, mais si je n’ai rien, je jouerai toujours. »

Une relation renforcée entre joueur et franchise

Cette visite européenne a également permis de renforcer les liens entre Doncic et ses dirigeants. Pelinka et Buss ont déjeuné avec leur meneur et ont pu constater son excellent état physique ainsi que sa motivation pour cette compétition.

« Jeanie et moi avons beaucoup parlé de l’état d’esprit dont il doit faire preuve pour diriger l’équipe ici. On voit à quel point il est fier de jouer pour son pays », a souligné le dirigeant des Lakers.

L’impact de cette démarche dépasse même le cadre sportif. Doncic a invité ses dirigeants à découvrir la Slovénie : « Nous avons discuté avec Luka et il est vraiment impatient de nous faire découvrir son pays, de faire de l’équitation avec nous et de nous faire goûter la cuisine locale », a révélé Pelinka.

Alors que LeBron James approche de la fin de sa carrière légendaire, les Lakers misent sur Doncic pour leurs ambitions de titre en 2025-2026. Cette approche bienveillante concernant l’EuroBasket pourrait s’avérer payante pour maintenir une relation harmonieuse avec leur nouvelle superstar.