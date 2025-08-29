Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar

Rob Pelinka et Jeanie Buss se déplacent en Pologne pour soutenir leur superstar slovène. Les dirigeants des Lakers réaffirment leur engagement à laisser Doncic représenter son pays malgré les risques de blessure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar

Les dirigeants des Lakers soutiennent totalement Luka Doncic à l’EuroBasket et se sont même déplacés en Pologne pour voir leur superstar slovène.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les Los Angeles Lakers ont envoyé un message fort en se déplaçant jusqu’à Katowice pour assister au premier match de la Slovénie face à la Pologne. Rob Pelinka, président des opérations basketball, et Jeanie Buss, propriétaire de la franchise, ont fait le voyage pour témoigner de leur soutien indéfectible à Luka Doncic lors de l’EuroBasket 2025.

Cette démonstration de confiance intervient alors que le meneur de 26 ans avait causé quelques inquiétudes en se blessant légèrement au genou lors d’un match de préparation. Malgré cette alerte, les Lakers maintiennent leur position.

Un soutien sans faille malgré les risques

« Nous n’avons aucun problème avec ça », a déclaré Rob Pelinka au sujet de la participation de Doncic à l’EuroBasket. « C’est quelque chose en quoi nous croyons pour l’organisation des Lakers et son leadership. » Cette philosophie tranche avec l’approche de certaines franchises NBA, plus réticentes à laisser leurs stars évoluer dans les compétitions FIBA.

L’engagement des Lakers va même plus loin puisqu’ils ont établi un partenariat avec la fédération slovène, permettant à Greg St. Jean, entraîneur assistant des Lakers, de rejoindre le staff technique de l’équipe nationale pour soutenir Doncic.

« Luka adore jouer. C’est ce qu’il préfère faire au monde, et nous ne ferions rien qui puisse l’en empêcher », a ajouté Pelinka, conscient que toute opposition à cette participation aurait créé des tensions avec leur franchise player.

De son côté, Doncic a réaffirmé son attachement à l’équipe nationale : « C’est un choix facile. Je veux toujours représenter mon pays. Toujours. Peu importe quoi. Évidemment, si je suis blessé, je ne jouerai pas, mais si je n’ai rien, je jouerai toujours. »

Une relation renforcée entre joueur et franchise

Cette visite européenne a également permis de renforcer les liens entre Doncic et ses dirigeants. Pelinka et Buss ont déjeuné avec leur meneur et ont pu constater son excellent état physique ainsi que sa motivation pour cette compétition.

« Jeanie et moi avons beaucoup parlé de l’état d’esprit dont il doit faire preuve pour diriger l’équipe ici. On voit à quel point il est fier de jouer pour son pays », a souligné le dirigeant des Lakers.

L’impact de cette démarche dépasse même le cadre sportif. Doncic a invité ses dirigeants à découvrir la Slovénie : « Nous avons discuté avec Luka et il est vraiment impatient de nous faire découvrir son pays, de faire de l’équitation avec nous et de nous faire goûter la cuisine locale », a révélé Pelinka.

Alors que LeBron James approche de la fin de sa carrière légendaire, les Lakers misent sur Doncic pour leurs ambitions de titre en 2025-2026. Cette approche bienveillante concernant l’EuroBasket pourrait s’avérer payante pour maintenir une relation harmonieuse avec leur nouvelle superstar.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La Rochelle officialise l’arrivée du remplaçant de Babacar Mbye
EuroBasket
00h00Kristaps Porzingis sauve la Lettonie à domicile, dans un choc des pays baltes face à l’Estonie
Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »
EuroBasket
00h00Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro
EasyCredit BBL
00h00Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0