NBA

Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse

Les Kings maintiennent leur intérêt pour l'ancien MVP malgré l'embouteillage au poste de meneur. La franchise californienne cherche des solutions pour intégrer Russell Westbrook sans se séparer de Malik Monk.
00h00
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Russell Westbrook reste sans contrat alors que la saison NBA approche à grands pas. L’ancien MVP 2017 attend toujours qu’une opportunité se présente, et les Sacramento Kings demeurent sa meilleure option pour retrouver les parquets cette saison.

 

Un problème d’effectif qui complique les négociations

Le principal obstacle à l’arrivée de « Brodie » en Californie réside dans la profondeur du backcourt des Kings. Avec Dennis Schröder, Devin Carter, Zach LaVine et Malik Monk déjà présents dans l’effectif, Sacramento fait face à un véritable embouteillage sur les postes arrière.

Selon Marc Stein, les dirigeants californiens avaient initialement envisagé d’échanger Malik Monk pour faire de la place à Westbrook. Cependant, aucune transaction satisfaisante n’a pu être conclue, notamment avec les Warriors qui ont refusé les offres incluant Monk en échange de Jonathan Kuminga.

Malgré cette situation complexe, les Kings apprécient particulièrement le profil de Russell Westbrook et sa capacité à générer des ouvertures pour ses coéquipiers, un aspect qui a fait défaut à l’équipe la saison dernière. Cette qualité pourrait s’avérer cruciale dans le système de jeu de Sacramento.

Un impact sur la rotation entière

L’arrivée potentielle de Westbrook bouleverserait l’ensemble de la rotation des Kings. Malik Monk, qui a joué un temps de jeu record de 31,6 minutes par match la saison dernière, pourrait voir ses minutes considérablement réduites, potentiellement jusqu’à 22,3 minutes comme lors de la saison 2022-2023.

PROFIL JOUEUR
Malik MONK
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 27 ans (04/02/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
17,2
#73
REB
3,8
#206
PD
5,6
#33

Keon Ellis, malgré son excellent pourcentage à 3-points de 42,9% en carrière, verrait également son rôle diminué. Le jeune joueur, qui mérite pourtant une place de titulaire, risque d’être relégué au banc avec moins d’opportunités offensives.

Pour Dennis Schröder, arrivé comme meneur titulaire, l’arrivée de Westbrook peut être un atout. Il ne serait plus seul à créer le jeu et garderait environ 27-28 minutes. De quoi préserver son énergie sur la saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
