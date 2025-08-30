Recherche
EuroBasket masculin

La Grèce l’emporte face à Chypre sans Giannis Antetokounmpo

EuroBasket - La Grèce de Vassilis Spanoulis s'impose largement face aux hôtes chypriotes et affiche un bilan parfait de 2-0 dans le Groupe C, malgré l'absence de sa superstar Giannis Antetokounmpo.
00h00
Tyler Dorsey a été très bon pour la Grèce contre Chypre

Crédit photo : FIBA

La Grèce a parfaitement géré son affaire contre Chypre avec une victoire dominante 96-69 à Limassol. L’équipe de Vassilis Spanoulis maintient ainsi un parcours parfait avec un bilan de 2-0 dans le Groupe C, infligeant aux hôtes chypriotes une deuxième défaite consécutive.

Malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, laissé au repos, les Grecs ont disposé d’assez d’armes offensives pour s’imposer sans trembler. Tyler Dorsey s’est particulièrement illustré avec 18 points grâce à 4 paniers à 3-points, accompagné d’1 rebond et 2 passes décisives. Dinos Mitoglou a également contribué avec 18 points, tandis que le jeune Alexandros Samodurov (20 ans) a profité de son temps de jeu pour inscrire 12 points, 8 rebonds et 2 passes.

Une domination construite en deuxième période

La première période n’avait pourtant pas permis à la Grèce de creuser un écart décisif. Au début du troisième quart-temps, les Hellènes ne menaient que de huit points (48-40). C’est alors qu’ils ont enfin trouvé la faille avec un run de 11-2 qui leur a permis de prendre le large (59-42). Chypre n’est jamais parvenue à revenir à moins de 14 points par la suite.

Les statistiques témoignent de la maîtrise grecque : seulement 6 balles perdues, 53% de réussite aux tirs dont 45% à 3-points avec 13 paniers primés convertis. La défense hellène a également limité Chypre à 38% de réussite au tir. Du côté chypriote, Darral Willis a terminé meilleur marqueur avec 15 points et 8 rebonds.

« À part les premières minutes où nous étions très détendus, nous avons joué un très bon match de basket. Nous avons vu les choses que nous voulions voir », a déclaré Vassilis Spanoulis après la rencontre. Son joueur Panagiotis Kalatzakis a ajouté : « Nous avons fait le travail. Nous ne sommes pas venus ici en pensant que ce serait un match facile. Nous avons toujours du respect pour nos adversaires, surtout quand nous jouons contre une équipe comme celle-ci, que nous appelons frères. »

La Grèce tentera de faire le 3-0 dimanche face à la Géorgie, qui a battu l’Espagne championne en titre mais s’est inclinée contre l’Italie. Chypre aura l’opportunité d’affronter l’Espagne quadruple championne pour la première fois en quête de sa première victoire.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
