EuroBasket masculin

Pelle Larsson mène la Suède vers sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013

EuroBasket - Pelle Larsson guide la Suède vers un succès historique face à la Grande-Bretagne (78-59). Les Suédois décrochent leur première victoire à l'EuroBasket depuis douze ans et relancent leurs espoirs de qualification dans le groupe B.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pelle Larsson mène la Suède vers sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013
Crédit photo : FIBA

La Suède a redonné vie à sa campagne EuroBasket 2025 en dominant la Grande-Bretagne 78-59 à Tampere, en Finlande. Cette victoire marque un tournant historique pour les Suédois, qui n’avaient plus goûté au succès dans cette compétition depuis 2013, lorsqu’ils avaient battu la Russie à Koper, en Slovénie.

Avec ce succès, la Suède améliore son bilan à une victoire et deux défaites dans le groupe B, tandis que la Grande-Bretagne chute à 0-3 et voit ses espoirs de qualification s’amenuiser dangereusement.

Larsson retrouve son équipe et brille d’entrée

De retour dans l’équipe après une maladie, Pelle Larsson a eu un impact immédiat sur la rencontre. L’arrière suédois a inscrit 21 points, dont 13 dans le seul troisième quart-temps, accompagnés de 4 rebonds. Sa performance a été déterminante pour offrir à la Suède sa première victoire à l’EuroBasket depuis douze ans.

Le match a parfaitement commencé pour les Suédois, avec Ludvig Hakanson qui a inscrit le premier panier après seulement cinq secondes de jeu sur un lay-up non contesté. Larsson a ensuite pris le relais pour maintenir la Grande-Bretagne à distance, malgré quelques séquences positives des Britanniques.

L’ancien Monégasque Melwin Pantzar a également apporté sa contribution avec 12 points à 4/6 aux tirs et 8 rebonds. Du côté britannique, Myles Hesson a terminé meilleur marqueur avec 17 points, mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite.

L’avantage physique de la Suède s’est révélé déterminant dans cette confrontation. Les Suédois ont contré six tentatives adverses et ont dominé dans la raquette avec 40 points marqués dans la peinture contre seulement 14 pour la Grande-Bretagne. Dans la dernière minute du troisième quart-temps, la Suède a définitivement mis le match hors de portée de ses adversaires.

Les deux équipes bénéficient désormais d’une journée de repos bien méritée. La Suède cherchera à confirmer cette dynamique retrouvée face au Monténégro, tandis que la Grande-Bretagne devra relever le défi face à l’Allemagne, toujours invaincue. Ces deux rencontres cruciales auront lieu lundi.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
