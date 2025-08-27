Recherche
NBA

Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre

Max Strus manquera le début de saison 2025-2026 après une opération du pied gauche. L'arrière des Cleveland Cavaliers s'est blessé lors d'un entraînement d'intersaison et sera indisponible pendant trois à quatre mois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Serial shooter prolongé à prix d’or par Cleveland dernièrement, Max Strus manquera plusieurs semaines de compétition après une grave blessure.

Crédit photo : Sam Navarro-Imagn Images

Nouveau coup dur pour les Cleveland Cavaliers ! Max Strus vient de subir une intervention chirurgicale pour réparer une fracture de Jones au pied gauche, contractée lors d’un récent entraînement d’intersaison. L’arrière de 28 ans sera éloigné des parquets pendant environ trois à quatre mois, selon l’annonce officielle de l’équipe mardi.

Cette blessure représente un sérieux revers pour Cleveland, qui comptait sur Strus comme titulaire pour entamer la saison 2025-2026. Arrivé chez les Cavaliers il y a deux étés dans le cadre d’un sign-and-trade de quatre ans pour 63 millions de dollars, l’ancien joueur du Heat a joué un rôle pivot dans l’ascension de Cleveland parmi les prétendants de la Conférence Est.

Un schéma qui se répète pour Strus et Cleveland

L’ironie du sort veut que Strus avait déjà manqué le début de la saison dernière en raison d’une entorse à la cheville droite, également contractée lors d’entraînements. Il avait alors été absent pendant les deux premiers mois avant de revenir avec des moyennes de 9,4 points et 3,2 passes décisives, tout en maintenant un excellent 38,6% de réussite à 3-points.

Cette nouvelle blessure s’inscrit dans une série noire qui semble poursuivre les Cavaliers. L’équipe avait déjà dû composer avec les blessures de Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter lors des demi-finales de Conférence contre les Pacers, tandis que Donovan Mitchell était diminué par une gêne au mollet.

Au moins un mois de NBA sans Strus

Le calendrier de rétablissement de Strus signifie qu’il manquera au minimum le premier mois de la saison régulière, qui débute pour Cleveland le 22 octobre. Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen devront donc porter l’attaque des Cavaliers en l’absence de leur arrière titulaire, espérant éviter d’autres pépins physiques d’ici là.

Cette situation force le staff technique à revoir ses plans pour l’entame de saison, alors que l’équipe ambitionne de confirmer son statut de candidat sérieux à l’Est après deux années prometteuses.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
