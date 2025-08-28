Recherche
NBA

De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028

Champion NBA aux côtés de LeBron James avec les Los Angeles Lakers, Rajon Rondo excelle dans sa reconversion sportive. Le meneur de 39 ans, retraité depuis 2022, domine désormais le flag football américain au poste de quarterback avec un classement national exceptionnel.
00h00
De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028

Champion NBA aux Lakers avec LeBron James, Rajon Rondo s’est reconverti dans le flag football.

Crédit photo : Kim Klement-Imagn Images

Éloigné des parquets depuis 2022 et officiellement retraité depuis 2024, Rajon Rondo (39 ans) a trouvé une reconversion aussi surprenante qu’excitante. L’ancien meneur de jeu des Celtics et des Lakers, réputé pour ses qualités hors norme de passeur et sacré champion à deux reprises (en 2008 avec Boston, et 2020 avec Los Angeles), s’est mis au flag football où il occupe avec un certain succès le poste de quarterback.

Cette variante du football américain qui se joue à cinq contre cinq, sans contact, et où le plaquage est remplacé par l’arrachage de bandes de tissus (les fameux « flags »), semble parfaitement convenir à l’ancien All-Star. Visiblement, Rondo est tout simplement devenu le quarterback numéro 1 du pays en matière de flag football, une performance remarquable qui témoigne de sa capacité d’adaptation sportive.

Des qualités NBA transposées au flag football

En soi, cette réussite n’est pas si étonnante puisque Rajon Rondo était un footballeur doué dans sa jeunesse, ayant joué quarterback à Eastern High School à Louisville, Kentucky, avant que sa mère ne l’oriente vers le basketball. Ses qualités physiques et techniques, notamment ses longues ouvertures réalisées grâce à ses grandes mains, s’adaptent parfaitement à la discipline.

Le quatre fois All-Star NBA exploite pleinement son QI basket et sa vision du jeu exceptionnelle, qualités qui étaient parmi les plus fortes de l’histoire de la NBA. Rondo est apparemment aussi un excellent cornerback en phase défensive, démontrant sa polyvalence dans ce nouveau sport. Il a d’ailleurs précédemment déclaré qu’il aurait pu tenter sa chance en NFL s’il s’était pleinement consacré au football américain.

Cette reconversion intervient à un moment particulièrement opportun, puisque le flag football va intégrer pour la première fois la liste des sports pratiqués aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une perspective qui pourrait permettre à Rondo de rêver d’un avenir olympique après ses 40 ans, même si la fédération américaine espère convaincre quelques joueurs NFL de participer aux JO et a nommé Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, ambassadeur de la discipline pour 2028.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
