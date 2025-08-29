Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe

« J’aurais été obligée de le faire. Pas seulement pour moi, mais pour les femmes, histoire de casser cette barrière », a déclaré Staley. « J’aurais dû le faire. Ce sont les Knicks… Je viens peut-être de Philadelphie, mais ce sont quand même les putains de Knicks de New York ! » La coach de 55 ans avait effectivement passé un entretien avec les dirigeants new-yorkais lorsqu’ils cherchaient un remplaçant à Tom Thibodeau. Elle était en concurrence avec Mike Brown, Taylor Jenkins, James Borrego et Micah Nori. Cependant, elle estime aujourd’hui s’être « tirée une balle dans le pied » lors de cet entretien.

« Comment ça influerait sur votre travail quotidien si vous m’embauchiez comme la première femme coach en NBA ? Parce que ça aurait un impact », leur avait-elle demandé. « On va forcément vous poser des questions auxquelles vous n’auriez pas à répondre si vous étiez un homme. Il faudrait composer avec les médias et tout le reste. »

Une approche réfléchie qui lui a coûté le poste

Staley a expliqué que ses questions avaient fait réfléchir les dirigeants des Knicks : « Donc ça les a fait réfléchir, ils se sont dits que j’avais peut-être raison, et j’ai senti que l’énergie avait changé après… Je me suis en quelque sorte tirée une balle dans le pied, en étant juste trop curieuse et en posant toutes ces satanées questions. »

L’ancienne joueuse possède pourtant un palmarès impressionnant. Triple médaillée d’or olympique comme joueuse (1996, 2000 et 2004) et médaillée d’or comme coach (2021), elle a également remporté trois titres NCAA avec South Carolina (2017, 2022 et 2024) et a été nommée quatre fois Coach de l’année (2020, 2022, 2023 et 2024).

Les Knicks ont finalement opté pour Mike Brown après cette recherche approfondie. Staley reste néanmoins une pionnière du basketball féminin et continue de marquer l’histoire depuis South Carolina, où elle peut encore coacher pendant de nombreuses années tout en laissant un héritage durable au basketball féminin.