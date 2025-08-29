Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe

Dawn Staley aurait accepté le poste d'entraîneur principal des New York Knicks si l'opportunité s'était présentée. La coach de South Carolina révèle avoir passé un entretien mais estime s'être "tirée une balle dans le pied" face à la concurrence de Mike Brown.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe

Dawn Staley a failli devenir la nouvelle head coach des New York Knicks.

Crédit photo : Grace Smith/IndyStar / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

« J’aurais été obligée de le faire. Pas seulement pour moi, mais pour les femmes, histoire de casser cette barrière », a déclaré Staley. « J’aurais dû le faire. Ce sont les Knicks… Je viens peut-être de Philadelphie, mais ce sont quand même les putains de Knicks de New York ! » La coach de 55 ans avait effectivement passé un entretien avec les dirigeants new-yorkais lorsqu’ils cherchaient un remplaçant à Tom Thibodeau. Elle était en concurrence avec Mike Brown, Taylor Jenkins, James Borrego et Micah Nori. Cependant, elle estime aujourd’hui s’être « tirée une balle dans le pied » lors de cet entretien.

« Comment ça influerait sur votre travail quotidien si vous m’embauchiez comme la première femme coach en NBA ? Parce que ça aurait un impact », leur avait-elle demandé. « On va forcément vous poser des questions auxquelles vous n’auriez pas à répondre si vous étiez un homme. Il faudrait composer avec les médias et tout le reste. »

Une approche réfléchie qui lui a coûté le poste

Staley a expliqué que ses questions avaient fait réfléchir les dirigeants des Knicks : « Donc ça les a fait réfléchir, ils se sont dits que j’avais peut-être raison, et j’ai senti que l’énergie avait changé après… Je me suis en quelque sorte tirée une balle dans le pied, en étant juste trop curieuse et en posant toutes ces satanées questions. »

L’ancienne joueuse possède pourtant un palmarès impressionnant. Triple médaillée d’or olympique comme joueuse (1996, 2000 et 2004) et médaillée d’or comme coach (2021), elle a également remporté trois titres NCAA avec South Carolina (2017, 2022 et 2024) et a été nommée quatre fois Coach de l’année (2020, 2022, 2023 et 2024).

Les Knicks ont finalement opté pour Mike Brown après cette recherche approfondie. Staley reste néanmoins une pionnière du basketball féminin et continue de marquer l’histoire depuis South Carolina, où elle peut encore coacher pendant de nombreuses années tout en laissant un héritage durable au basketball féminin.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La Rochelle officialise l’arrivée du remplaçant de Babacar Mbye
EuroBasket
00h00Kristaps Porzingis sauve la Lettonie à domicile, dans un choc des pays baltes face à l’Estonie
Frédéric Fauthoux et son staff ont prévu un plan pour contrer la Slovénie et sa star Luka Doncic
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux sur Luka Doncic : « On va s’attacher à faire baisser tous ses pourcentages »
EuroBasket
00h00Jonas Valančiūnas et Rokas Jokubaitis mènent la danse pour la Lituanie face au Monténégro
EasyCredit BBL
00h00Comme au Paris Basketball champion d’EuroCup 2024, Michael Kessens est nommé capitaine de Bonn pour son retour au club
EuroBasket
00h00Alperen Sengun frôle le triple-double, et la Turquie enchaîne contre la République Tchèque !
3x3
00h00Marie-Eve Paget de retour en équipe de France 3×3 pour la Coupe d’Europe !
schröder wagner allemagne
EuroBasket
00h00Avec un excellent duo Schröder – Wagner, l’Allemagne passe plus de 100 points à la Suède
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00L’Allemagne privée de son sélectionneur Alex Mumbru pour la phase de poules de l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0