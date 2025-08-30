Recherche
Betclic Élite

Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison

Betclic ÉLITE - Carl Ponsar, sans club pour la saison 2025-2026, participe à la préparation du SLUC Nancy.
00h00
Résumé
Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison

Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy

Crédit photo : Victor Lecomte

Alors qu’il est sans club pour la saison 2025-2026, Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) s’entraîne actuellement avec le SLUC Nancy. Un renfort ponctuel bienvenu pour les Lorrains, privés de Kevin Marsillon-Noléo à l’intérieur.

Ponsar, en attente d’un point de chute

Carl Ponsar n’a pas encore trouvé de contrat pour la saison à venir. L’ancien joueur de l’Alliance Sport Alsace, un temps en contact avec l’Élan béarnais, a pourtant montré de belles choses en Pro B ces dernières années. Sur l’exercice 2024-2025, il a compilé 12,5 points, 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives en 39 matchs (saison régulière et barrages compris), jusqu’à la finale des playoffs d’accession. Poste 4 gaucher et bon shooteur, il reste une valeur sûre de l’ELITE 2 et peut envisager de monter à l’étage supérieur.

En attendant de trouver un nouveau projet, il a rejoint le groupe de Sylvain Lautié pour la préparation. Une situation qui arrange les deux camps : le joueur garde le rythme d’entraînement tandis que le SLUC compense l’absence de Marsillon-Noléo, blessé.

Un groupe nancéien en construction

Le club lorrain a entamé ses matchs de préparation par une victoire contre Champagne Basket (84-69), mais l’entraîneur Sylvain Lautié attend encore beaucoup de progression. « On n’était pas dans les bons timings, et en défense on a trop subi. On a une équipe d’athlètes, on devrait courir beaucoup plus », a-t-il confié dans L’Est Républicain.

Le deuxième test de la préparation oppose Nancy à la SIG Strasbourg ce samedi soir à Saint-Nicolas-de-Port. L’occasion pour Carl Ponsar de disputer ses premières minutes sous le maillot du SLUC, dans un contexte où les rotations sont encore larges et les ajustements nombreux.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
