Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison

Alors qu’il est sans club pour la saison 2025-2026, Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) s’entraîne actuellement avec le SLUC Nancy. Un renfort ponctuel bienvenu pour les Lorrains, privés de Kevin Marsillon-Noléo à l’intérieur.

Ponsar, en attente d’un point de chute

Carl Ponsar n’a pas encore trouvé de contrat pour la saison à venir. L’ancien joueur de l’Alliance Sport Alsace, un temps en contact avec l’Élan béarnais, a pourtant montré de belles choses en Pro B ces dernières années. Sur l’exercice 2024-2025, il a compilé 12,5 points, 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives en 39 matchs (saison régulière et barrages compris), jusqu’à la finale des playoffs d’accession. Poste 4 gaucher et bon shooteur, il reste une valeur sûre de l’ELITE 2 et peut envisager de monter à l’étage supérieur.

En attendant de trouver un nouveau projet, il a rejoint le groupe de Sylvain Lautié pour la préparation. Une situation qui arrange les deux camps : le joueur garde le rythme d’entraînement tandis que le SLUC compense l’absence de Marsillon-Noléo, blessé.

Un groupe nancéien en construction

Le club lorrain a entamé ses matchs de préparation par une victoire contre Champagne Basket (84-69), mais l’entraîneur Sylvain Lautié attend encore beaucoup de progression. « On n’était pas dans les bons timings, et en défense on a trop subi. On a une équipe d’athlètes, on devrait courir beaucoup plus », a-t-il confié dans L’Est Républicain.

Le deuxième test de la préparation oppose Nancy à la SIG Strasbourg ce samedi soir à Saint-Nicolas-de-Port. L’occasion pour Carl Ponsar de disputer ses premières minutes sous le maillot du SLUC, dans un contexte où les rotations sont encore larges et les ajustements nombreux.