NBA

Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale

Malik Beasley attire l'attention des New York Knicks et Cleveland Cavaliers. Le tireur d'élite américain, blanchi dans une enquête fédérale sur des paris sportifs, pourrait rejoindre l'une de ces franchises pour le salaire minimum vétéran.
00h00
Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale

Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Malik Beasley est redevenu l’un des agents libres les plus convoités du marché NBA après avoir été blanchi dans une enquête fédérale sur des allégations de paris sur des matchs NBA et des paris annexes. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers ont « pris des renseignements » sur le tireur d’élite de 28 ans.

 

Un tireur d’exception contraint d’accepter le minimum

 

L’enquête fédérale a eu des conséquences dramatiques sur la situation contractuelle de Beasley. Le joueur était initialement sur le point de signer un contrat de trois ans pour 42 millions de dollars avec les Detroit Pistons, mais cette offre « s’est évaporée après que la franchise ait pris connaissance de l’enquête fédérale », selon Shams Charania d’ESPN.

« Des mois après le début de cette enquête, Malik reste sans inculpation et n’est pas la cible de cette investigation », a déclaré Steve Haney, l’avocat de Beasley. « Une allégation sans inculpation, mise en accusation ou condamnation n’aurait jamais dû avoir les conséquences catastrophiques que cela a causées à Malik. »

Désormais, les Knicks et les Cavaliers ne peuvent offrir que le salaire minimum vétéran, soit 3,3 millions de dollars pour un joueur de neuf ans d’expérience comme Beasley. Cette somme représente une réduction drastique par rapport aux 14 millions annuels qu’il était censé percevoir.

Des atouts pour New York dans la course à Beasley

Les Knicks pourraient avoir un avantage dans cette course grâce à Gersson Rosas, l’un de leurs dirigeants qui avait signé Beasley pour un contrat de quatre ans et 60 millions de dollars avec les Minnesota Timberwolves. Cette relation passée pourrait jouer en faveur de New York.

Beasley sort d’une saison exceptionnelle avec Detroit, où il a compilé 16,3 points de moyenne avec un remarquable 41,6% de réussite à 3-points. Il a terminé deuxième au classement du sixième homme de l’année et a réalisé le deuxième plus grand nombre de 3-points réussis en saison régulière avec 319 paniers primés.

Malgré l’intérêt des deux franchises de l’Est, Detroit reste dans la course en proposant 7,2 millions de dollars grâce aux droits Non-Bird de Beasley. D’autres équipes comme les Brooklyn, Charlotte ou Indiana disposent également d’une marge de manœuvre financière supérieure aux Knicks et Cavaliers pour attirer le tireur d’élite géorgien.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
