Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie

EuroBasket - Simone Fontecchio et l'équipe d'Italie ont remporté leur premier succès face à la Géorgie. Une victoire cruciale qui permet aux Italiens de revenir à égalité dans le groupe C avec un bilan d'une victoire et une défaite.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie

L’Italie a distancé la Géorgie pour l’emporter

Crédit photo : FIBA

L’Italie a réussi à s’imposer face à une équipe de Géorgie combative, qui arrivait avec la confiance d’avoir créé la surprise contre l’Espagne lors de la précédente rencontre. Cette confrontation revêtait un caractère crucial pour les Italiens, déjà battus par la Grèce en ouverture de tournoi.

Un 16-0 en fin de match pour les Italiens

Dans le dur jeudi, Simone Fontecchio a contribué à cette victoire avec 14 points, malgré des difficultés notables à longue distance (0/5 à 3-points). Le seul joueur NBA transalpin a tout de même rempli son rôle offensif et permis à l’Italie de prendre le dessus sur une formation géorgienne redoutable.

C’est finalement Saliou Niang qui s’est révélé être l’homme clé de cette rencontre. L’ailier a inscrit 15 points en seulement 17 minutes de jeu, apportant l’impact offensif nécessaire dans les moments importants. Mouhamet Diouf a également contribué à l’effort collectif avec 13 points au compteur. Surtout, l’Italie a passé un 16 à 0 aux Géorgiens à cheval sur les troisième et quart-temps (de 50-47 à 66-47) pour s’envoler vers ce succès.

Du côté géorgien, Goga Bitadze a livré une performance remarquable avec 22 points, tentant de maintenir son équipe dans le match. Sandro Mamukelashvili a été plus discret avec 13 points à 4/11 aux tirs, tandis que le capitaine Toko Shengelia a vécu une soirée difficile. L’ailier du FC Barcelone n’a inscrit aucun point en 21 minutes de temps de jeu et a même été expulsé, compromettant les chances de son équipe.

Cette victoire permet à l’Italie et à la Géorgie d’afficher un bilan identique d’une victoire pour une défaite dans le groupe C. Les deux formations restent donc en course pour la qualification, avec des ambitions intactes pour la suite de la compétition.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Italie
Italie
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
EuroBasket
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
L'Estonie a remporté son premier match à l'EuroBasket dans une incroyable ambiance
EuroBasket
00h00L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters
À l’étranger
00h00Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens
EuroBasket masculin
00h00Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
La Boulangère Wonderligue
00h00Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
La Slovénie est le deuxième adversaire de l'équipe de France dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0