L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie

L’Italie a réussi à s’imposer face à une équipe de Géorgie combative, qui arrivait avec la confiance d’avoir créé la surprise contre l’Espagne lors de la précédente rencontre. Cette confrontation revêtait un caractère crucial pour les Italiens, déjà battus par la Grèce en ouverture de tournoi.

Un 16-0 en fin de match pour les Italiens

Dans le dur jeudi, Simone Fontecchio a contribué à cette victoire avec 14 points, malgré des difficultés notables à longue distance (0/5 à 3-points). Le seul joueur NBA transalpin a tout de même rempli son rôle offensif et permis à l’Italie de prendre le dessus sur une formation géorgienne redoutable.

C’est finalement Saliou Niang qui s’est révélé être l’homme clé de cette rencontre. L’ailier a inscrit 15 points en seulement 17 minutes de jeu, apportant l’impact offensif nécessaire dans les moments importants. Mouhamet Diouf a également contribué à l’effort collectif avec 13 points au compteur. Surtout, l’Italie a passé un 16 à 0 aux Géorgiens à cheval sur les troisième et quart-temps (de 50-47 à 66-47) pour s’envoler vers ce succès.

Du côté géorgien, Goga Bitadze a livré une performance remarquable avec 22 points, tentant de maintenir son équipe dans le match. Sandro Mamukelashvili a été plus discret avec 13 points à 4/11 aux tirs, tandis que le capitaine Toko Shengelia a vécu une soirée difficile. L’ailier du FC Barcelone n’a inscrit aucun point en 21 minutes de temps de jeu et a même été expulsé, compromettant les chances de son équipe.

Cette victoire permet à l’Italie et à la Géorgie d’afficher un bilan identique d’une victoire pour une défaite dans le groupe C. Les deux formations restent donc en course pour la qualification, avec des ambitions intactes pour la suite de la compétition.