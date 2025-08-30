Recherche
EuroBasket masculin

Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket

Dans un duel crucial pour continuer à entretenir l'espoir d'une qualification pour le deuxième tour de l'EuroBasket, la Belgique s'en est très bien sortie face à l'Islande (71-64), qui a pourtant cru longtemps tenir sa première victoire historique dans un Euro.
00h00
Ismaël Bako peut exulter : la Belgique s’en est bien sorti face à l’Islande !

Crédit photo : FIBA

2 minutes et 21 secondes en tête. 3 points d’avance maximum avant les 10 dernières secondes. Plus de 31 minutes derrière le score. Et pourtant, la Belgique a fini par l’emporter face à l’Islande (71-64).

Un crève-cœur absolu pour les Scandinaves, venus en nombre à Katowice, avec plus de 2 000 vikings dans les tribunes, espérant assister à la première victoire de l’histoire de l’Islande dans un EuroBasket (en 12 matchs). Dans le groupe, l’opportunité ne pouvait pas être plus grande que face à des Belgian Lions déplumés. Et les coéquipiers de Martin Hermannsson ont longtemps cru écrire leur légende, comptant encore 7 points d’avance à 4 minutes et 31 secondes de la fin (62-55).

Un 16-2 pour finir 

Sauf que la lumière s’est complètement éteinte à la suite de ce dernier dunk de Tryggvi Hlinason, laissant les Islandais dévastés après le buzzer final, certains trouvant du réconfort auprès de leurs proches pendant de longues minutes dans les travées de la Spodek Arena.

La détresse islandaise après le buzzer final (photo : Julie Dumélié)

Reste qu’ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes pour avoir complètement raté leur money-time. Certes dynamisée par le duo Hans VanwijnIsmaël Bako, qui ont apporté à l’ancien palois Manu Lecomte (16 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) l’aide qu’il méritait, la Belgique a terminé par un 16-2. De quoi permettre aux Lions de continuer à rêver d’une qualification pour le deuxième tour.

ISL
64 71
BEL

À Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Belgique
Belgique
