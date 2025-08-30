Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket

2 minutes et 21 secondes en tête. 3 points d’avance maximum avant les 10 dernières secondes. Plus de 31 minutes derrière le score. Et pourtant, la Belgique a fini par l’emporter face à l’Islande (71-64).

EuroBasket – Groupe D Islande 64 Belgique 71

Un crève-cœur absolu pour les Scandinaves, venus en nombre à Katowice, avec plus de 2 000 vikings dans les tribunes, espérant assister à la première victoire de l’histoire de l’Islande dans un EuroBasket (en 12 matchs). Dans le groupe, l’opportunité ne pouvait pas être plus grande que face à des Belgian Lions déplumés. Et les coéquipiers de Martin Hermannsson ont longtemps cru écrire leur légende, comptant encore 7 points d’avance à 4 minutes et 31 secondes de la fin (62-55).

Un 16-2 pour finir

Sauf que la lumière s’est complètement éteinte à la suite de ce dernier dunk de Tryggvi Hlinason, laissant les Islandais dévastés après le buzzer final, certains trouvant du réconfort auprès de leurs proches pendant de longues minutes dans les travées de la Spodek Arena.

Reste qu’ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes pour avoir complètement raté leur money-time. Certes dynamisée par le duo Hans Vanwijn – Ismaël Bako, qui ont apporté à l’ancien palois Manu Lecomte (16 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) l’aide qu’il méritait, la Belgique a terminé par un 16-2. De quoi permettre aux Lions de continuer à rêver d’une qualification pour le deuxième tour.

