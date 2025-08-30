Tony Snell, pourquoi le choix de Boulazac ? « Je n’en ai aucune idée ! »

C’est l’un des gros noms qui a rejoint le championnat français cet été. Un nom bien connu des fans de NBA, puisqu’il arrive tout droit des États-Unis, sans jamais avoir quitté l’écosystème NBA (avec la G-League) depuis 2014. Tony Snell (1,98 m, 33 ans) a en effet choisi de débuter sa carrière à l’étranger du côté de la France et plus particulièrement du Boulazac Basket Dordogne, promu en Betclic ÉLITE. Un choix inattendu mais qui représente une belle pioche pour le club périgourdin, si tant est que l’ailier aux 9 saisons en NBA arrive à retrouver son niveau d’antan. Car s’il compte 648 matchs dans l’élite du basket mondial dont 318 comme titulaire, le Californien n’a plus joué en NBA depuis la saison 2021/22, réduit à un faible rôle en G-League depuis (3,4 points de moyenne en 13 minutes la saison dernière).

Un autre monde

Arrivé ces derniers jours à Boulazac pour débuter la préparation, Snell atterrit forcément dans un environnement très différent de tout ce qu’il a pu connaître du côté de Chicago, Milwaukee ou encore Portland. Sur le plan basket comme en dehors, puisqu’il arrive dans une commune d’à peine 10 000 habitants. Dans une interview de présentation auprès du journal Sud-Ouest, presse locale de la Dordogne, l’ailier vétéran parle d’une envie de « jouer à l’étranger, pour connaître une autre expérience que la G-League et la NBA. » Et que ce soit dans « un petit ou un gros club, peu importe. J’aime le basket-ball. »

Quant au choix de Boulazac par rapport à d’autres clubs potentiellement intéressés, Snell n’a même pas réfléchi : « Je n’en ai aucune idée! J’ai simplement parlé à mon agent, il m’a expliqué qu’il y avait un intérêt en France, j’ai dit on y va. » En somme, premier arrivé, premier servi.

Un rôle de leader, au moins de vestiaire, attendu

C’est surtout l’expérience de celui qui a joué avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou encore Jimmy Butler qui est attendue. Afin de mener un nouveau groupe boulazacois dans une première division qu’ils n’ont plus connue depuis 2020/21. En dehors des parquets, les fans du BBD découvriront un joueur attachant, atteint d’un syndrome autistique. Tout comme ses enfants, qui le rejoindront avec sa femme la semaine prochaine, et pour qui il continue à jouer afin de payer leurs soins.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il était à la recherche d’un contrat pour une 10e saison en NBA, synonyme de régime médical premium de la NBPA dédiée aux joueurs vétérans. Avant de finalement se résigner à partir en Europe. Sur le terrain, Snell a expliqué qu’il sera « un leader, un leader défensif, qui sait aussi tirer à trois points et développer des systèmes. » Et sans clause de départ en NBA. Le 3&D (39,4% à 3-points en carrière NBA) évoluera d’ailleurs sur l’aile aux côtés d’un autre ancien NBAer, l’ex-strasbourgeois Malik Fitts.