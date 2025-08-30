Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Tony Snell, pourquoi le choix de Boulazac ? « Je n’en ai aucune idée ! »

Betclic ÉLITE - C'est l'une des grosses signatures surprises de l'été. Dans une interview à Sud-Ouest, l'homme aux plus de 600 matchs NBA Tony Snell est revenu sur son choix de quitter les États-Unis pour la première fois, et de signer à Boulazac. En fait, le premier arrivé a été le premier servi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tony Snell, pourquoi le choix de Boulazac ? « Je n’en ai aucune idée ! »

Snell lors de sa dernière apparition en NBA, en 2022 avec New Orleans

Crédit photo : © Stephen Lew-Imagn Images

C’est l’un des gros noms qui a rejoint le championnat français cet été. Un nom bien connu des fans de NBA, puisqu’il arrive tout droit des États-Unis, sans jamais avoir quitté l’écosystème NBA (avec la G-League) depuis 2014. Tony Snell (1,98 m, 33 ans) a en effet choisi de débuter sa carrière à l’étranger du côté de la France et plus particulièrement du Boulazac Basket Dordogne, promu en Betclic ÉLITE. Un choix inattendu mais qui représente une belle pioche pour le club périgourdin, si tant est que l’ailier aux 9 saisons en NBA arrive à retrouver son niveau d’antan. Car s’il compte 648 matchs dans l’élite du basket mondial dont 318 comme titulaire, le Californien n’a plus joué en NBA depuis la saison 2021/22, réduit à un faible rôle en G-League depuis (3,4 points de moyenne en 13 minutes la saison dernière).

Un autre monde

Arrivé ces derniers jours à Boulazac pour débuter la préparation, Snell atterrit forcément dans un environnement très différent de tout ce qu’il a pu connaître du côté de Chicago, Milwaukee ou encore Portland. Sur le plan basket comme en dehors, puisqu’il arrive dans une commune d’à peine 10 000 habitants. Dans une interview de présentation auprès du journal Sud-Ouest, presse locale de la Dordogne, l’ailier vétéran parle d’une envie de « jouer à l’étranger, pour connaître une autre expérience que la G-League et la NBA. » Et que ce soit dans « un petit ou un gros club, peu importe. J’aime le basket-ball. »

Quant au choix de Boulazac par rapport à d’autres clubs potentiellement intéressés, Snell n’a même pas réfléchi : « Je n’en ai aucune idée! J’ai simplement parlé à mon agent, il m’a expliqué qu’il y avait un intérêt en France, j’ai dit on y va. » En somme, premier arrivé, premier servi.

LIRE AUSSI

 

Un rôle de leader, au moins de vestiaire, attendu

C’est surtout l’expérience de celui qui a joué avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou encore Jimmy Butler qui est attendue. Afin de mener un nouveau groupe boulazacois dans une première division qu’ils n’ont plus connue depuis 2020/21. En dehors des parquets, les fans du BBD découvriront un joueur attachant, atteint d’un syndrome autistique. Tout comme ses enfants, qui le rejoindront avec sa femme la semaine prochaine, et pour qui il continue à jouer afin de payer leurs soins.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il était à la recherche d’un contrat pour une 10e saison en NBA, synonyme de régime médical premium de la NBPA dédiée aux joueurs vétérans. Avant de finalement se résigner à partir en Europe. Sur le terrain, Snell a expliqué qu’il sera « un leader, un leader défensif, qui sait aussi tirer à trois points et développer des systèmes. » Et sans clause de départ en NBA. Le 3&D (39,4% à 3-points en carrière NBA) évoluera d’ailleurs sur l’aile aux côtés d’un autre ancien NBAer, l’ex-strasbourgeois Malik Fitts.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
v92000
Bien sur le papier, sur le terrain on va voir, je le sens moyen, il sort quand même d'une saison bien guez en G League
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00Pelle Larsson mène la Suède vers sa première victoire à l’EuroBasket depuis 2013
Betclic ELITE
00h00Tony Snell, pourquoi le choix de Boulazac ? « Je n’en ai aucune idée ! »
Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
EuroBasket
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
L'Estonie a remporté son premier match à l'EuroBasket dans une incroyable ambiance
EuroBasket
00h00L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters
À l’étranger
00h00Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens
EuroBasket masculin
00h00Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
La Boulangère Wonderligue
00h00Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0