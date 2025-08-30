Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26

NBA 2K26 promet une expérience plus réaliste que jamais avec un gameplay retravaillé de fond en comble, un système MyPLAYER repensé et une compatibilité totale sur Nintendo Switch 2 pour sa sortie le 5 septembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26

NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025

Crédit photo : DR

La franchise NBA 2K s’apprête à franchir un nouveau cap avec NBA 2K26, attendu le 5 septembre prochain. Cette édition 2025 promet d’être la plus aboutie de la série, avec des innovations majeures qui touchent tous les aspects du jeu, du gameplay aux modes de jeu en passant par la compatibilité plateforme.

Une révolution technique avec le moteur ProPlay perfectionné

Le moteur ProPlay, introduit avec NBA 2K24, passe à la vitesse supérieure dans cette nouvelle mouture. Toujours basé sur la captation de séquences issues de vrais matchs NBA, il permet désormais d’intégrer des mouvements encore plus fluides, naturels et variés. Les développeurs ont particulièrement retravaillé les animations du bas du corps : appuis, course, équilibre sur les tirs, déplacements défensifs.

Cette attention au détail se traduit par une gestuelle propre et reconnaissable pour chaque joueur. La différence entre le shoot de Curry et celui plus mécanique d’un Haliburton, qui a d’ailleurs participé au développement en tant que consultant, devient clairement perceptible. La jauge de tir a également été retouchée pour mieux coller aux qualités du tireur, tandis que les finitions au cercle ont été élargies et les contres mieux calibrés.

LIRE AUSSI

MyPLAYER repensé pour plus d’équilibre compétitif

Le système de création de joueur a subi une refonte majeure pour éviter les profils abusés qu’on voyait trop souvent en ligne. Il faudra désormais spécialiser son joueur dans un domaine spécifique – shoot, défense, rebond ou création – puis remplir des objectifs pour progresser dans ce secteur. Cette approche force les joueurs à faire des choix réalistes et à construire un véritable rôle sur le terrain.

Le mode Ma CARRIERE introduit le scénario « Out of Bounds », plongeant les joueurs dans les coulisses de la Draft avant même qu’elle ne commence. Une mécanique inédite permet soit de laisser le processus suivre son cours, soit de choisir sa franchise idéale, ajoutant du contrôle à cette étape cruciale.

Nintendo Switch 2 enfin à égalité avec les autres plateformes

Pour la première fois, la Nintendo Switch 2 accueillera une version équivalente à celle de la PS5, Xbox Series X|S et du PC. Fini les éditions au rabais : même en mode portable, les joueurs auront droit à l’expérience la plus complète de la franchise. Cette évolution, attendue depuis longtemps, ouvre l’univers 2K à tous les supports sans compromis technique.

Les autres modes MyTEAM, MyNBA et The W reviennent avec leurs lots d’améliorations, tandis que The City a été retravaillé pour être plus dynamique et cohérent. NBA 2K26 sera disponible en accès anticipé dès le 29 août pour les éditions Superstar et Leave No Doubt, avant sa sortie officielle le 5 septembre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
NBA
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
L'Estonie a remporté son premier match à l'EuroBasket dans une incroyable ambiance
EuroBasket
00h00L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters
À l’étranger
00h00Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens
EuroBasket masculin
00h00Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
La Boulangère Wonderligue
00h00Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
La Slovénie est le deuxième adversaire de l'équipe de France dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
NBA
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
1 / 0