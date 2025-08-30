Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26

La franchise NBA 2K s’apprête à franchir un nouveau cap avec NBA 2K26, attendu le 5 septembre prochain. Cette édition 2025 promet d’être la plus aboutie de la série, avec des innovations majeures qui touchent tous les aspects du jeu, du gameplay aux modes de jeu en passant par la compatibilité plateforme.

Une révolution technique avec le moteur ProPlay perfectionné

Le moteur ProPlay, introduit avec NBA 2K24, passe à la vitesse supérieure dans cette nouvelle mouture. Toujours basé sur la captation de séquences issues de vrais matchs NBA, il permet désormais d’intégrer des mouvements encore plus fluides, naturels et variés. Les développeurs ont particulièrement retravaillé les animations du bas du corps : appuis, course, équilibre sur les tirs, déplacements défensifs.

Cette attention au détail se traduit par une gestuelle propre et reconnaissable pour chaque joueur. La différence entre le shoot de Curry et celui plus mécanique d’un Haliburton, qui a d’ailleurs participé au développement en tant que consultant, devient clairement perceptible. La jauge de tir a également été retouchée pour mieux coller aux qualités du tireur, tandis que les finitions au cercle ont été élargies et les contres mieux calibrés.

MyPLAYER repensé pour plus d’équilibre compétitif

Le système de création de joueur a subi une refonte majeure pour éviter les profils abusés qu’on voyait trop souvent en ligne. Il faudra désormais spécialiser son joueur dans un domaine spécifique – shoot, défense, rebond ou création – puis remplir des objectifs pour progresser dans ce secteur. Cette approche force les joueurs à faire des choix réalistes et à construire un véritable rôle sur le terrain.

Le mode Ma CARRIERE introduit le scénario « Out of Bounds », plongeant les joueurs dans les coulisses de la Draft avant même qu’elle ne commence. Une mécanique inédite permet soit de laisser le processus suivre son cours, soit de choisir sa franchise idéale, ajoutant du contrôle à cette étape cruciale.

Nintendo Switch 2 enfin à égalité avec les autres plateformes

Pour la première fois, la Nintendo Switch 2 accueillera une version équivalente à celle de la PS5, Xbox Series X|S et du PC. Fini les éditions au rabais : même en mode portable, les joueurs auront droit à l’expérience la plus complète de la franchise. Cette évolution, attendue depuis longtemps, ouvre l’univers 2K à tous les supports sans compromis technique.

Les autres modes MyTEAM, MyNBA et The W reviennent avec leurs lots d’améliorations, tandis que The City a été retravaillé pour être plus dynamique et cohérent. NBA 2K26 sera disponible en accès anticipé dès le 29 août pour les éditions Superstar et Leave No Doubt, avant sa sortie officielle le 5 septembre.