PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks

PJ Washington devrait prochainement prolonger son contrat avec Dallas. L’ailier-fort de 27 ans pourrait signer une extension dès vendredi, malgré l’arrivée de Cooper Flagg et la concurrence accrue dans la raquette texane.

The Mavericks and PJ Washington are “likely” to agree to an extension soon, per @TheSteinLine Washington is eligible to sign a 4-year, ~$90M deal. More: https://t.co/OPmrH8NrA1 pic.twitter.com/TkDqz0qfQq — Legion Hoops (@LegionHoops) August 25, 2025

Selon le journaliste Marc Stein, spécialiste NBA, une prolongation de contrat pour PJ Washington avec les Dallas Mavericks est « probable ». L’ancien joueur des Charlotte Hornets devient éligible à une extension dès vendredi, pour un montant pouvant atteindre 90 millions de dollars sur quatre ans.

Un statut de titulaire remis en question mais une valeur reconnue

Présent à Dallas depuis février 2024, Washington a contribué au parcours jusqu’en Finales NBA des Mavericks la saison passée. Ses statistiques de 14,7 points, 7,8 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,1 interception et 1,1 contre par match, avec 38,1% de réussite à 3-points, témoignent de sa polyvalence et de son efficacité.

Cependant, l’arrivée surprise de Cooper Flagg, sélectionné en première position de la Draft après que Dallas ait remporté la loterie, bouleverse la hiérarchie. Avec Anthony Davis comme pilier, Dereck Lively II et Daniel Gafford dans la raquette, sans oublier les ailiers Naji Marshall et Caleb Martin, la rotation s’annonce particulièrement fournie aux postes 3, 4 et 5.

Malgré cette concurrence accrue, le général manager Nico Harrison s’est montré optimiste durant l’été concernant la cohabitation entre Washington et Flagg sur le parquet. À tout juste 27 ans, l’ancien joueur de Kentucky conserve de nombreux admirateurs parmi les dirigeants NBA, comme le souligne Marc Stein.

Une extension synonyme de stabilité pour Dallas

Si cette prolongation se concrétise, Washington devrait évoluer en sortie de banc cette saison, représentant une option de luxe pour une équipe ambitieuse en playoffs. Les restrictions commerciales liées à une extension de quatre ans ou avec une augmentation supérieure à 20% la première année l’empêcheraient d’être échangé pendant six mois, garantissant sa présence à Dallas pour toute la saison rookie de Flagg.

Cette stratégie s’inscrit dans la vision à long terme des Mavericks, qui visent un parcours profond en playoffs en 2026. Bien que son nouveau contrat puisse éventuellement servir dans un échange futur, Washington apporte l’expérience et la polyvalence nécessaires à une équipe championne.