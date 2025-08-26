Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks

PJ Washington devrait prochainement prolonger son contrat avec Dallas. L'ailier-fort de 27 ans pourrait signer une extension dès vendredi, malgré l'arrivée de Cooper Flagg et la concurrence accrue dans la raquette texane.
|
00h00
Résumé
Écouter
PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks

PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings

Crédit photo : © Sam Sharpe-Imagn Images

PJ Washington devrait prochainement prolonger son contrat avec Dallas. L’ailier-fort de 27 ans pourrait signer une extension dès vendredi, malgré l’arrivée de Cooper Flagg et la concurrence accrue dans la raquette texane.

Selon le journaliste Marc Stein, spécialiste NBA, une prolongation de contrat pour PJ Washington avec les Dallas Mavericks est « probable ». L’ancien joueur des Charlotte Hornets devient éligible à une extension dès vendredi, pour un montant pouvant atteindre 90 millions de dollars sur quatre ans.

Un statut de titulaire remis en question mais une valeur reconnue

Présent à Dallas depuis février 2024, Washington a contribué au parcours jusqu’en Finales NBA des Mavericks la saison passée. Ses statistiques de 14,7 points, 7,8 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,1 interception et 1,1 contre par match, avec 38,1% de réussite à 3-points, témoignent de sa polyvalence et de son efficacité.

Cependant, l’arrivée surprise de Cooper Flagg, sélectionné en première position de la Draft après que Dallas ait remporté la loterie, bouleverse la hiérarchie. Avec Anthony Davis comme pilier, Dereck Lively II et Daniel Gafford dans la raquette, sans oublier les ailiers Naji Marshall et Caleb Martin, la rotation s’annonce particulièrement fournie aux postes 3, 4 et 5.

Malgré cette concurrence accrue, le général manager Nico Harrison s’est montré optimiste durant l’été concernant la cohabitation entre Washington et Flagg sur le parquet. À tout juste 27 ans, l’ancien joueur de Kentucky conserve de nombreux admirateurs parmi les dirigeants NBA, comme le souligne Marc Stein.

Une extension synonyme de stabilité pour Dallas

Si cette prolongation se concrétise, Washington devrait évoluer en sortie de banc cette saison, représentant une option de luxe pour une équipe ambitieuse en playoffs. Les restrictions commerciales liées à une extension de quatre ans ou avec une augmentation supérieure à 20% la première année l’empêcheraient d’être échangé pendant six mois, garantissant sa présence à Dallas pour toute la saison rookie de Flagg.

Cette stratégie s’inscrit dans la vision à long terme des Mavericks, qui visent un parcours profond en playoffs en 2026. Bien que son nouveau contrat puisse éventuellement servir dans un échange futur, Washington apporte l’expérience et la polyvalence nécessaires à une équipe championne.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement
EuroBasket
00h00Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »
NM3
00h00Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !
Fiba Europe Cup
00h00Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA
WNBA
00h00Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !
ELITE 2
00h00Vinnie Shahid et Champagne Basket, c’est déjà fini
Luke Nelson, ancien meneur du Portel, sera l'un des fers de lance de la Grande-Bretagne à l'Euro
EuroBasket
00h00Uduje (SCABB) coupé, mais six anciens joueurs LNB à l’Euro avec la Grande-Bretagne
Karim Mané débarque à Rouen
ELITE 2
00h00Rouen engage un international sénégalais
risacher fauthoux
EuroBasket
00h00ITW – Avec les Bleus, Zaccharie Risacher retrouve Frédéric Fauthoux : “C’est gratifiant de vivre cette expérience avec lui”
L'Espagne a tout gagné chez les filles cet été
EuroBasket U16 Féminin
00h00U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025
1 / 0
Livenews NBA
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
1 / 0