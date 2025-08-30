Recherche
NBA

Jokic établit un record personnel et qualifie la Serbie pour les huitièmes de finale

EuroBasket - Performance exceptionnelle de Nikola Jokic avec 39 points face à la Lettonie. Le MVP NBA bat son record en sélection et propulse la Serbie vers les huitièmes de finale avec une victoire 84-80 à Riga.
00h00
Jokic établit un record personnel et qualifie la Serbie pour les huitièmes de finale

Nikola Jokic a dominé lors de la victoire de la Serbie face à la Lettonie

Crédit photo : FIBA

Nikola Jokic a livré une masterclass offensive pour mener la Serbie vers une victoire cruciale 84-80 face à la Lettonie à domicile, devant 11 000 spectateurs majoritairement lettons. Cette performance historique du pivot de Denver permet à la Serbie d’atteindre un bilan parfait de 3-0 et de valider son ticket pour les huitièmes de finale, quels que soient les résultats de ses deux derniers matchs de poule. C’est aussi une belle réaction après la performance collective suffisante de la veille face au Portugal.

– Groupe A

Un record personnel dans un contexte difficile

Privée de son capitaine Bogdan Bogdanovic, forfait sur blessure aux ischio-jambiers, la Serbie a dû compter sur son leader technique. La Lettonie avait opté pour une défense individuelle sur Jokic, utilisant successivement Andrejs Grazulis, Kristaps Porzingis, Rolands Smits et Klavs Cavars. Une stratégie qui s’est retournée contre les hôtes du tournoi.

Le triple MVP NBA a dominé tous ses vis-à-vis, exploitant chaque situation favorable en post-up et sur les écrans-retards. Avec 14 tentatives de tir dès la première mi-temps, Jokic avait déjà inscrit 19 points avant la pause. Il a poursuivi sur sa lancée pour terminer avec 39 points à 12/21 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives, battant son précédent record en sélection de 32 points établi contre l’Italie en 2022.

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
39
PTS
10
REB
4
PDE
Logo EuroBasket
LET
80 84
SER

Une fin de match sous tension

Malgré la domination serbe pendant la majeure partie de la rencontre, grâce notamment aux six 3-points combinés de Marko Guduric, Aleksa Avramovic et Ognjen Dobric, la Lettonie a su revenir dans le money-time. À 1 minute 45 de la fin, Davis Bertans a ramené son équipe à quatre points (75-79) d’un 3-points lointain.

Bien que Jokic ait immédiatement répondu par un 3-points, la Lettonie a enchaîné un 5-0 ponctué par Arturs Kurucs qui a enflammé l’arena de Riga. À 82-80 avec moins d’une minute au chrono, Jokic a scellé la victoire sur la ligne des lancers-francs, provoquant les chants « MVP » de la part des supporters serbes présents.

Cette victoire confirme la domination serbe dans la raquette (42-22 en points dans la peinture) et place l’équipe en position idéale pour la suite du tournoi. Filip Petrusev a également apporté sa contribution avec 12 points, se rachetant après son exclusion précoce contre le Portugal. La Lettonie, désormais à deux défaites en trois matches, devra rebondir face au Portugal et à la République tchèque.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
