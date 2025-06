Jalen Williams (40 points) propulse Oklahoma City vers le titre NBA

L’Oklahoma City Thunder a franchi un pas décisif vers le titre NBA en s’imposant 120-109 face aux Indiana Pacers lors du Game 5. Menés par une performance stratosphérique de Jalen Williams (40 points) et soutenus par Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 10 passes décisives), les hommes de Mark Daigneault ne sont désormais plus qu’à une victoire du sacre suprême.

Une soirée de gala pour Jalen Williams qui impressionne la NBA

La prestation de Jalen Williams restera dans les annales de cette finale NBA. L’ailier de 24 ans a livré « le match parfait pour guider les siens jusqu’à la victoire, en se montrant agressif près du cercle et efficace de loin », selon les observateurs présents. Avec ses 40 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, Williams signe son meilleur match en carrière en playoffs au moment le plus crucial.

Cette performance exceptionnelle confirme l’ascension fulgurante du jeune joueur, qui tournait déjà à 21,6 points, 5,3 rebonds et 5,1 passes décisives en saison régulière. Les insiders NBA sont unanimes sur son potentiel, estimant que « Jalen Williams peut avoir une carrière à la Scottie Pippen », selon les écrits d’ESPN. Une comparaison avec la légende des Chicago Bulls qui témoigne de l’impact remarquable des deux côtés du terrain du joueur du Thunder.

Jalen Williams 🔥⚡️ 40 POINTS

6 REBONDS

3-5 3P Le @OKCThunder l'emporte 120-109 dans ce match 5 et mène désormais 3-2 pic.twitter.com/lZ7Mu636w3 — NBA France (@NBAFRANCE) June 17, 2025

Le Thunder maîtrise malgré la résistance des Pacers

Oklahoma City a dominé la majeure partie de la rencontre, comptant jusqu’à 18 points d’avance grâce notamment aux contributions précieuses de Aaron Wiggins et Cason Wallace, auteurs d’un remarquable 3/4 à 3-points en première mi-temps. Isaiah Hartenstein s’est également montré « primordial au cours de l’entame réussie du Thunder ».

Cependant, les Pacers ont refusé d’abdiquer malgré les difficultés de leur leader Tyrese Haliburton, limité à 4 points (0/6 au tir) après une vilaine chute en début de match. TJ McConnell et Pascal Siakam ont pris le relais avec respectivement 18 et 28 points, permettant à Indiana de revenir à 2 points (95-93) à huit minutes du terme.

C’est finalement dans le money-time que Jalen Williams a fait la différence, « en enchaînant un lay-up et un step-back à la Michael Jordan pour boucler la boucle ». Le Thunder se rendra désormais à Indianapolis avec une première balle de match, tandis que les Pacers devront impérativement s’imposer jeudi pour leur survie dans cette finale NBA palpitante.