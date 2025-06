NCAA : un plafond salarial annuel à 20,5 millions de dollars dès 2025-2026, un espoir pour les clubs européens ?

Un juge fédéral a validé un accord historique permettant aux universités américaines de verser directement des salaires à leurs athlètes. Dès la saison 2025-2026, un plafond salarial annuel de 20,5 millions de dollars par établissement sera mis en place (à partir du 30 juin). Une décision qui pourrait limiter l’inflation et redonner un souffle aux clubs européens, longtemps démunis face aux départs de leurs jeunes joueurs vers les États-Unis.

Le vendredi 6 juin, la juge fédérale Claudia Wilken a validé un accord de 2,8 milliards de dollars entre la NCAA, ses cinq conférences majeures et les avocats représentant tous les étudiants-sportifs de Division I. Ce règlement met fin à plusieurs procès antitrust et marque un tournant historique dans le modèle économique du sport universitaire américain.

La principale nouveauté à retenir : à partir de la saison 2025-2026, chaque université pourra rémunérer ses athlètes directement, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 20,5 millions de dollars. Ce cap, appelé à augmenter progressivement sur dix ans, s’ajoute aux bourses d’études et autres avantages déjà en place.

Come on what is going on is totally out of control – are you serious some schools in hoops will have $20 MILLION dollars in the NIL to distribute – oh yes a farce college sports has become -please @NCAA change in the NCAA booklet welcome to the PROS for revenue sports.

— Dick Vitale (@DickieV) April 23, 2025