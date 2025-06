Deux intérieurs français, Léopold Levillain et Petar Majstorovic, rejoignent Long Beach State

Leopold Levillain (2,02 m, 20 ans), passé par le centre de formation de Cholet Basket au cours de la saison passée, et Petar Majstorovic (2,02 m, 19 ans), qui arrive de Syracuse, évolueront tous deux à Long Beach State pour la saison 2025-2026. Le programme californien, dirigé par Chris Acker, mise sur ces deux profils internationaux pour muscler son secteur intérieur.

Long Beach State attire deux Français pour sa raquette

Long Beach State continue son recrutement ambitieux en misant sur le talent français. Le club universitaire californien a officialisé les arrivées de Léopold Levillain et de Petar Majstorovic pour la saison NCAA 2025-2026.

Another big time addition for the bigs! Help us welcome Leopold to the Beach! #GoBeach https://t.co/nEBXm5nZUO — Long Beach State Men's Basketball (@LBSUMBB) June 13, 2025

Léopold Levillain : de Lunel à Long Beach en passant par Cholet

Natif de Montpellier, longtemps joueur de rugby avant de se mettre au basket à Lunel, Léopold Levillain sort d’une belle saison avec Cholet Basket en championnat Espoirs, où il tournait à 9,8 points, 5,9 rebonds et plus d’un contre par match en 19 apparitions. Il a également été aperçu avec l’équipe professionnelle, disputant 10 rencontres pour un total de 11 rebonds et 3 contres en moins de 8 minutes de jeu par match.

Chris Acker, coach de Long Beach State, se réjouit de son arrivée : « Je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir Leo dans notre programme. Son expérience internationale et sa dureté acquise aussi grâce au rugby seront de précieux atouts. Il a un QI basket très élevé et est impatient de nous rejoindre. »

Petar Majstorovic : de l’ASVEL à Syracuse, puis à la côte ouest

D’origine serbe mais formé en Alsace, Petar Majstorovic a effectué sa première saison NCAA en 2024-2025 avec Syracuse. Dans une conférence aussi relevée que l’ACC, il a joué 31 matchs, compilant 2,6 points et 3,3 rebonds de moyenne, avec un temps de jeu conséquent dans plusieurs rencontres.

Majstorovic played in 31 games as a true freshman for the Orangemen. #GoBeach https://t.co/noO6l1eVhw — Long Beach State Men's Basketball (@LBSUMBB) June 12, 2025

Avant de traverser l’Atlantique, il s’était déjà montré solide dans le championnat Espoirs ELITE avec l’ASVEL (9,7 points et 7 rebonds en 34 matchs), où il avait été prêté par son club de l’Alliance Sport Alsace (ASA).

Pour Chris Acker, l’ancien pensionnaire de l’ACC représente « un profil avec un QI basket développé aussi bien par son parcours européen qu’américain. Il comprend le défi qui l’attend et est prêt à le relever. »

Avec ces deux recrues françaises, Long Beach State renforce une raquette déjà bien fournie, notamment avec le retour du titulaire Derrick Michael Xzavierro, l’arrivée du prospect Dallas Washington et du pivot Demarshay Johnson Jr. (ex-San Diego State).