Transfert : Digué Diawara s’engage pour deux saisons à Cholet Basket

Cholet Basket semble aimer faire ses courses de l’intersaison au Portel. Après avoir signé Bastien Vautier à l’été 2024, c’est au tour de Digué Diawara de s’engager dans les Mauges en 2025. L’ailier français a signé un contrat de deux saisons avec CB.

Pas d’association avec Bastien Vautier

Le désir initial de Cholet était de réunir Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans) et Digué Diawara (2,04 m, 26 ans). Malheureusement pour les Choletais, le pivot a décidé d’activer sa clause de départ et ne jouera donc pas aux côtés de son ancien partenaire. Sans son ex-coéquipier de Quimper et du Portel, Digué Diawara va donc tenter de poursuivre sa progression dans l’élite du basket français à Cholet.

Revenu en Betclic ELITE en 2023 à l’ESSM, après deux saisons en Pro B chez les Béliers, l’ailier (également passé par l’ASVEL, Hyères-Toulon et l’Élan Béarnais) s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste dans le championnat. Cette saison, en 27 minutes de jeu en moyenne, il valait 11,4 points à 45% aux tirs dont 35% à 3-points, 4,7 rebonds, 1 interception et 0,7 contre. Il s’est également illustré en FIBA Europe Cup, avec 10,9 points, 4,2 rebonds et 1,6 passe sur la scène continentale.