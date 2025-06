Jonathan Hoyaux a tranché : pas de retraite, mais un retour à Saint-Vallier

À force de l’avoir autant vu avec Saint-Chamond, pendant neuf ans, on en a presque oublié que Jonathan Hoyaux avait connu une vie avant le SCBVG, devenu SCABB. Pendant quatre ans, le shooteur tourangeau avait ainsi porté les couleurs de Saint-Vallier, de 2012 à 2016, en Pro B et NM1, élu meilleur arrière de Nationale 1 pour finir.

« J’ai eu du mal à me détacher de Saint-Vallier », confiait-il ainsi en 2022 au Dauphiné Libéré. Tellement de mal que c’est donc là-bas qu’il ira terminer sa carrière, alors que l’arrêt prématuré de son aventure ligérienne l’avait poussé à s’interroger sur la suite.

« Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire », nous disait-il début mai. « J’ai des options, plusieurs idées, que ce soit dans le basket ou non. Je pense que je suis encore capable de jouer au basket mais ce n’est pas une obligation de continuer. C’est une décision qui doit se prendre en famille. »

Dans la Drôme, Jonathan Hoyaux (1,96 m, 36 ans) viendra donc chapeauter un effectif intégralement renouvelé, dont il constitue la septième recrue après Damien Archinard, Austin Rasolonjatovo, Eric Bosc, Daryl Nérée, Olivier Yao-Delon et Adrien Thimon.

« C’est un joueur très attaché au club qui avait très envie de revenir et de finir sa carrière au SVBD », se réjouit le coach, Alex Casimiri. « C’est un fort shooteur, très intelligent, qui peut jouer sur les postes 2, 3, et même 4. Il a un bon QI basket avec beaucoup d’expérience. On attend de lui du leadership sur le terrain et dans le vestiaire. »