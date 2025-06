Damien Archinard de retour à Saint-Vallier, Austin Rasolonjatovo également recruté

“Saint-Vallier, c’est là où tout a commencé pour moi”, confiait Damien Archinard (1,93 m, 26 ans) à nos confrères du Progrès il y a quelques semaines, avant de s’y rendre avec Feurs pour affronter le SVBD. Passé par les classes jeunes au club, c’est avec l’équipe professionnelle de Saint-Vallier que l’arrière va évoluer l’an prochain, selon nos informations. Cette première arrivée en devance une autre : le jeune meneur Austin Rasolonjatovo (1,87 m, 23 ans) s’engage lui aussi avec le club drômois.

Damien Archinard est, à 26 ans, un joueur référencé de Nationale 1. Il vient d’achever une troisième saison dans le Forez, à Feurs, où il valait 7,8 points, 3,2 rebonds, 5,6 passes décisives et 0,8 interception en 26 minutes de moyenne sur ses 40 matchs joués. C’est avec Saint–Vallier, son club de cœur, que le Valentinois tentera de goûter à l’échelon supérieur. Dans cette opération Pro B, il sera bien accompagné par le meilleur marqueur de la saison dernière : Jazzmarr Ferguson (1,85 m, 36 ans), et ses 17,8 points de moyenne.

PROFIL JOUEUR Damien ARCHINARD Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (02/08/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 7,8 #175 REB 3,2 #156 PD 5,6 #6

À ces éléments d’expérience, le SVBD greffe de la jeunesse en signant Austin Rasolonjatovo. Le meneur arrive en provenance du l’US Avignon-Le Pontet, où il évoluait depuis trois saisons. Arrivé en NM2, il a participé à la promotion vers la NM1, où ses stats cette saison étaient très prometteuses : 11,5 points à 52% de réussite aux tirs, 4 rebonds, 3,9 passes décisives et 1,9 interception en 27 minutes de moyenne. Du haut de son mètre 87, Austin Rasolonjatovo s’est montré redoutable en pénétration où sa finition (61%) n’est plus à prouver. Avec Saint-Vallier, il devra certainement travailler les tirs longue-distance pour se montrer plus dangereux encore ; là où il se montre pour l’heure très inoffensif (16,7% à trois points).

PROFIL JOUEUR Austin RASOLONJATOVO Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 23 ans (21/12/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,5 #71 REB 4 #104 PD 3,9 #40

L’effectif valentin a déjà beaucoup bougé en ce début d’intersaison : Ethan Morata, Julien Wilamowski, Stolt Engueng Owono, Nathan Pineau, Jordan Degre, Simeon Kalemba, Gedeon Pitard, Jaraun Burrows, et Gedeon Dimoke ont quitté le club.