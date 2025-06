Cameron Houindo sur les traces de Joan Beringer ? Le Cedevita Olimpija Ljubljana à l’affût

Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans), jeune intérieur du Pôle France, intéresse de près le Cedevita Olimpija Ljubljana. Le club slovène, bien connu pour avoir propulsé Joan Beringer dans une trajectoire NBA, souhaite désormais miser sur l’espoir français, encore U17 mais déjà dans les radars internationaux. Présent à l’Adidas Eurocamp à Trévise, Houindo enchaîne les actions spectaculaires, confirmant son potentiel.

Le Cedevita Olimpija prêt à miser sur Houindo

En quête de nouveaux talents après avoir révélé Joan Beringer – représenté par la même agence, Wasserman, que Houindo – , attendu dans le Top 15 de la Draft NBA 2025, le Cedevita Olimpija Ljubljana s’intéresse de près à Cameron Houindo. Joueur du Pôle France en NM1 cette saison (8,1 points et 3,3 rebonds de moyenne en 27 matchs), l’intérieur nordiste a attiré l’attention du club slovène, qui espère le convaincre de les rejoindre dès cet été.

Mesuré à 2,05 m sans chaussures, Cameron Houindo est un vrai athlète. Doté d’un corps déjà solide, explosif, vertical, il montre une capacité à se projeter vers le poste 4, tout en conservant une présence intérieure redoutable. Il pourrait évoluer sous les ordres de Zvezdan Mitrovic, coach expérimenté passé par l’AS Monaco, l’ASVEL ou encore le Buducnost Podgorica. Un cadre structurant pour continuer sa progression dans un club habitué à l’EuroCup et à la Ligue adriatique.

🇫🇷6’9” French stretch forward Cameron Houindo born in 2008, delivered a strong showing at ANGT Dubai. He averaged 10 points on 53% shooting from the field, displaying his ability to knock down shots from beyond the arc and contribute efficiently on offense. Houindo played with… pic.twitter.com/kTOGeZXUhj — Scouting lab (@scouting_lab) May 26, 2025

Un avenir à l’étranger qui se dessine

Outre Ljubljana, Cameron Houindo est ciblé par plusieurs programmes étrangers, notamment en Australie. Mais la perspective de rejoindre le projet du Cedevita est enthousiasmante

Actuellement à Trévise pour l’Adidas Eurocamp, le Nordiste enchaîne les séquences remarquées. Son profil athlétique et sa maturité technique ne laissent pas indifférents les scouts présents.

🇫🇷6’8” forward Cameron Houindo, born in 2008, had a solid showing yesterday at the Adidas EuroCamp in Treviso against SSB. He posted 8 points, 6 rebounds, and 2 blocks in 21 minutes, showcasing his versatility on both ends. Houindo impressed with his ability to switch onto guards… pic.twitter.com/Jr4RC6m4qP — Scouting lab (@scouting_lab) June 1, 2025

Des racines ancrées dans le Nord, une trajectoire déjà structurée

Né à Sainte-Catherine-lez-Arras, Cameron Houindo a commencé le basket à seulement 2 ans et demi. Passé par Saint-Nicolas, Dourges, l’Union Artois Élite Basket, il a ensuite intégré le Pôle France. Fils de Ghyslain Houindo, avocat d’origine guinéenne et ancien basketteur (au Bénin, en Afrique du Sud et aux États-Unis, à Philadelphie), Cameron a toujours baigné dans un environnement propice à la pratique du haut niveau. Une pratique qui pourrait donc se poursuivre en Slovénie.