Charnay s’offre une shooteuse référencée en LFB, Sara Chevaugeon

Grande surprise de la saison 2024-2025 de Boulangère Wonderligue, Charnay, avec son entraîneur Stéphane Leite, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour le prochain exercice. Le CBBS pourrait effectivement continuer de nourrir de belles ambitions à la rentrée 2025, avec une signature comme celle de l’ailière Sara Chevaugeon.

L’une des plus fines gâchettes de LFB

À 30 ans passés, Sara Chevaugeon (1,75 m, 32 ans) va découvrir un 5e club dans sa carrière professionnelle à Charnay. C’est sur un titre de Coupe de France qu’elle a quitté les Flammes Carolo, avec qui elle évoluait ces trois dernières saisons. Pour son 2e passage dans les Ardennes après celui entre 2017 et 2020, l’ailière a d’ailleurs produit ses meilleures statistiques en carrière, tournant autour des 12 points de moyenne, avec deux exercices à plus de 40% sur le tir à 3-points. Plus tôt dans sa carrière, Sara Chevaugeon a également évolué à Challes-les-Eaux, l’ASVEL féminin et Bourges.

Alors que Charnay a misé sur la jeunesse pour débuter son mercato, notamment avec la MVP de LF2, Binta Drame (22 ans), la meneuse Stella Colas (18 ans) ou encore l’intérieure Maye Touré (1,91 m, 23 ans), le club bourguignon a enrôlé une solide joueuse d’expérience en la personne de Sara Chevaugeon.