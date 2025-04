Binta Drame (Toulouse) vers Charnay : la MVP de LF2 va retrouver la première division

Binta Drame (1,72 m, 22 ans), la meilleure joueuse de la saison 2024-2025 en Ligue Féminine 2, ne restera pas longtemps loin de l’élite. La meneuse française de 22 ans, pilier de Toulouse cette saison, va rejoindre Charnay en Boulangère Wonderligue à l’intersaison.

La MVP de LF2 prend l’ascenseur vers la Boulangère Wonderligue

Toulouse n’a pas encore terminé sa saison que son leader est déjà fixée sur son avenir. Alors que le club est qualifié pour les demi-finales des playoffs LF2 après avoir terminé en tête de la saison régulière, Binta Drame est assurée de rejoindre l’élite la saison prochaine. La meneuse francilienne s’est engagée avec Charnay pour l’exercice 2025-2026.

À Charnay, elle remplacera Monique Akoa-Makani, attendue du côté de Bourges, et formera probablement l’ossature d’un nouveau projet en Bourgogne.

Formée au Pôle France et passée par Chartres, Illkirch-Graffenstaden ainsi que Villeneuve d’Ascq en LFB, Binta Drame a explosé sous les couleurs de Toulouse. Cette saison, en 24 matchs de LF2 (saison régulière et playoffs confondues), elle a tourné à 14,9 points, 5,6 rebonds et 4,0 passes décisives, menant son équipe vers la première place de la saison régulière.

« Je veux prouver que j’ai ma place »

Récemment désignée MVP de la saison, elle s’est confiée dans Basketball Magazine au sujet de son envie de retrouver la Boulangère Wonderligue :

« Je n’étais pas prête [à jouer en LFB] quand j’ai rejoint Villeneuve d’Ascq en 2021, je pense l’être davantage aujourd’hui. J’ai une revanche à prendre, je veux saisir l’opportunité si elle se présente. Je dois prouver que j’ai ma place au niveau supérieur. Dans deux ou trois saisons, j’aimerais aussi obtenir un vrai rôle au sein d’une équipe engagée en EuroLeague. »

Avec cette nouvelle étape à Charnay, la joueuse née le 16 mai 2002 à Paris aura une belle occasion de se relancer en première division. Et de franchir, à son rythme, les paliers qu’elle s’est fixés.