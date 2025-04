MVP, coach et jeune de la saison : Toulouse à l’honneur en LF2, avec Binta Dramé et Xavier Noguera

À l’issue de la saison régulière 2024-2025 de Ligue Féminine 2 (LF2), les traditionnels Trophées individuels ont été révélés. Le MVP est une habituée de ces distinctions : deux ans après avoir été élue meilleure jeune, Binta Drame (1,72 m, 22 ans) décroche cette fois le titre suprême. La meneuse du Toulouse Métropole Basket (22 ans), qui tourne à 15,2 points, 5,8 rebonds, 4 passes et 2,3 interceptions de moyenne pour une évaluation de 16,3, a confirmé son ascension en étant la pierre angulaire du collectif toulousain, dominateur cette saison.

Binta Dramé, la confirmation attendue

Formée au Pôle France et passée par Chartres puis Illkirch-Graffenstaden, Binta Dramé rayonne dans la Ville Rose depuis 2023. Sa régularité, son impact des deux côtés du terrain et sa capacité à faire briller ses coéquipières ont permis au TMB de dominer la saison régulière (18 victoires – 4 défaites) et de viser un retour dans l’élite. La récompense de MVP vient souligner une progression constante, déjà saluée par le trophée de meilleure jeune en 2023 sous les couleurs de la SIG.

Xavier Noguera, le bâtisseur du projet toulousain

Aux manettes depuis 2016, Xavier Noguera décroche lui aussi un trophée mérité. Déjà titré en 2022 avec une montée à la clé, le coach du TMB a su relancer son groupe après l’échec en playoffs l’an passé. Son expérience et la solidité de son collectif, meilleure défense de LF2, ont placé Toulouse en position de force avant les phases finales.

Sarah Cissé, l’avenir du basket français

Du côté des jeunes, c’est Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans), intérieure du Pôle France, qui s’illustre. Pour sa deuxième saison complète en LF2, la Francilienne (1,88 m) a explosé avec 11,1 points et 8,3 rebonds de moyenne. Mobile, athlétique, déjà double championne d’Europe jeunes avec les Bleuettes, elle a signé plusieurs performances XXL, dont une pointe à 36 d’évaluation face au Havre. Prometteur.

Le cinq idéal de la saison 2024-2025 de LF2 :