Maye Touré, nouveau pari de Charnay, pour s’installer en La Boulangère Wonderligue

Maye Touré (1,91 m, 23 ans), récente pensionnaire de l’université d’Utah, est la première recrue du Charnay Basket Bourgogne Sud (CBBS) pour la saison 2025-2026. L’intérieure passée par le centre de formation Bourges ambitionne de s’installer durablement dans le paysage de la Boulangère Wonderligue.

Une rookie ambitieuse pour Charnay

Comme Johanna Muzet ou Maëva Djadi-Tabdi avant elle, Maye Touré revient en France après un long cursus universitaire américain. Recrutée pour deux saisons par le CBBS, la native d’Athis-Mons débarque en Bourgogne avec une belle carte de visite. Elle vient de terminer sa cinquième et dernière saison NCAA, la seule disputée sous les couleurs d’Utah, après quatre ans passés chez les Rams de Rhode Island.

Solide ailier fort, Touré a terminé l’exercice 2024-2025 avec des moyennes de 13,2 points à 45,1% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,2 contre par match. Elle était la deuxième meilleure scoreuse de son équipe, tout en dominant au rebond et au contre. Utah a bouclé sa saison avec un bon bilan (22 victoires pour 9 défaites), et terminant jusqu’à la March Madness.

Le CBBS, désormais rompu à l’exercice du repérage outre-Atlantique, voit en elle une pièce importante pour renforcer sa raquette, qui regrette le départ de Maeva Djaldi-Tabdi. Son profil polyvalent, sa mobilité et sa capacité à défendre le cercle devraient rapidement lui permettre de se faire une place en la Boulangère Wonderligue.

À Charnay, elle retrouvera un environnement propice aux jeunes Françaises passées par la NCAA, avec la volonté affichée de franchir un cap sur la scène professionnelle sous les ordres de Stéphane Leite.