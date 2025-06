Frédéric Fauthoux avant la demi-finale Paris – Bourg : « On n’y va pas en victimes ! »

Frédéric Fauthoux, la JL Bourg entame sa demi-finale ce mercredi soir à Paris…

C’est un moment important de la saison. C’est la troisième fois de suite qu’on va en demi-finale. La première année, on n’avait pas gagné un match (contre Monaco, ndlr). L’année dernière, on en gagne un (toujours contre Monaco, ndlr). Cette saison, c’est un autre adversaire et on aimerait aller beaucoup plus loin que les saisons précédentes.

Quel est votre regard sur le Paris Basketball ?

Paris joue de la même façon depuis deux ans. Ils ont un jeu qui leur est propre, fait de vitesse, assez atypique. Mais ils se sont fait contrer lors de leur déplacement à Dijon, ce qui montre que ce n’est pas impossible. Paris n’a pas changé en tout cas.

« À un moment, j’ai pensé que ça allait être très difficile ! »

Vous avez souvent embêté Paris cette saison, sans jamais réussi à faire la différence. Que faudra-t-il changer ?

Il va falloir être meilleur que ce que l’on a fait. J’ai toujours trouvé qu’on avait bien attaqué contre eux mais on n’a jamais réussi à arrêter leur jeu rapide, leur agressivité au rebond offensif. Il faudra se concentrer là-dessus. Sur les deux derniers matchs contre eux, on n’a pas été assez forts sur le money-time. T.J. Shorts avait été excellent à chaque fois et c’est peut-être l’une des clefs de la série. Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir jouer notre meilleur basket si l’on veut passer.

Vous avez dit que vous avez essayé de faire grandir les joueurs pendant toute la saison. Pensiez-vous être capable d’atteindre le niveau que vous avez affiché en quart de finale contre Cholet Basket ?

À un moment, j’ai effectivement pensé que ça allait être très difficile mais au fond de moi, j’y croyais vraiment. On arrive à créer depuis quelques années des vrais bons groupes et on ressent en ce moment une excellente énergie de l’intérieur. Le groupe vit super bien. Il y a des joueurs qui ont encore franchi des paliers : je pense notamment à Hugo Benitez ou Kevin Kokila que l’on voit progresser d’année en année. Cela fait aussi bien six mois que Joël Ayayi a pris un autre statut. Le mois de février a été difficile puisqu’il a fallu rebattre les cartes suite à la blessure de l’un de nos leaders (Xavier Castañeda). Les 11 joueurs ont tous franchi des paliers et on a réussi à créer une équipe. Notre difficulté est que l’on perd beaucoup de monde à l’intersaison et cela sera encore le cas cette saison. Il faut donc construire une équipe et faire évoluer des joueurs. On y est. La série contre Cholet a été très bonne et on a très bien joué au basket. On a gagné en maturité.

« On a envie de croire qu’on peut aller au bout ! »

Votre groupe n’a pas le sentiment du devoir accompli depuis la qualification contre Cholet Basket ?

Non, pas du tout. Comme je l’ai dit : pourquoi pas nous ?! Oui, il y a d’autres clubs, avec d’autres moyens que nous. Mais ici, à Bourg, je trouve que l’équipe et le club travaillent super bien, les joueurs sont ambitieux, et nous aussi. On a envie de croire qu’on peut aller très loin, voire au bout.

Paris est une équipe qui a vous souvent barré la route par le passé, comme en finale de l’EuroCup…

Ce n’est vraiment pas le genre de choses sur lequel j’appuie. Je ne vais pas leur raconter l’histoire qui s’est passée l’année dernière, ça ne va pas intéresser grand monde. On s’occupe de notre saison et c’est déjà suffisant. Paris nous a battu trois fois mais on n’y va pas en victimes !