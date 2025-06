Joël Ayayi, Roberson, Yeguete et Hrovat nominés pour être joueur du mois de mai

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé le nom des quatre joueurs nominés au trophée de joueur du mois de mai de Betclic ELITE. Pour mai 2025, on retrouve les quatre nominés suivants : Joël Ayayi (JL Bourg-en-Bresse), Andre Roberson (ASVEL), Wilfried Yeguete (Le Mans) et Gregor Hrovat (Dijon). Le point commun entre ces quatre joueurs : ils ont tous été efficaces lors des quarts de finale de playoffs.

Cependant, Joël Ayayi et Andre Roberson sont les seuls des quatre nommés à se qualifier pour les demi-finales en deux matchs. En mai, l’arrière de Bourg-en-Bresse a tourné à 12,6 points et 6,8 rebonds et une évaluation moyenne de 20,2. Egalement qualifié en demi-finale, Andre Roberson fait partie des nominés avec un impact des deux côtés du terrain. L’ailier américain a été une des pièces maîtresses de l’ASVEL depuis son arrivée et l’a confirmé avec des moyennes de 9,6 points et 9,1 rebonds pour 16,8 d’évaluation.

Parmi les éliminés, on trouve Gregor Hrovat, éliminé des playoffs mais solide en mai avec Dijon. Le Slovène a cumulé en mai 16,3 points et 5 passes décisives pour 18,1 d’évaluation de moyenne. Enfin, Wilfried Yeguete, lui aussi en vacances, a bouclé un gros mois. Précieux, l’intérieur du Mans a terminé avec 11,3 points et 8 rebonds pour 17,5 d’évaluation de moyenne. Alors, qui pour être élu MVP du mois de mai 2025 en Betclic ELITE ?