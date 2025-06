L’Envers du sport : Tirs en suspension

En 2009, les fans NBA ont été témoins d’une des histoires les plus incroyables de l’histoire. 15 ans plus tard, Netflix revient sur ces événements dans sa série L’Envers du sport (« Untold » en VO) et ce documentaire au nom bien trouvé Tirs en suspension (« Shooting guards »), notamment à travers le vestiaires des Washington Wizards qui était notamment composé de JaVale McGee, Nick Young, Andray Blatche, DeShawn Stevenson, Javaris Crittenton et Gilbert Arenas.

Testez vos connaissances sur cette incroyable histoire de faits divers ci-dessous:

Voici toutes les questions du quiz et leurs réponses : Si vous voulez réviser le quiz que vous venez de faire sur l’affaire impliquant Gilbert Arenas et Javaris Crittenton, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher toutes les questions, réponses et explications. Afficher les réponses Question 1 : Quel joueur star est impliqué dans cette affaire ? A) Kobe Bryant

B) Gilbert Arenas Afficher la réponse Réponse correcte : B) Gilbert Arenas. Explication : Gilbert Arenas ! Question 2 : Quel joueur de second plan est également impliqué ? A) Nick Young

B) Javaris Crittenton Afficher la réponse Réponse correcte : B) Javaris Crittenton. Explication : Le meneur Javaris Crittenton. Question 3 : Quel joueur passé par Châlons-en-Champagne et le SLUC Nancy a été inclus dans le même trade que Javaris Crittenton pour rejoindre les Wizards le 10 décembre 2008 ? A) JaVale McGee

B) Ronny Turiaf

C) Mike James Afficher la réponse Réponse correcte : C) Mike James. Explication : Michael Lamont James, né en 1975, pas le Mike James de Monaco ! Question 4 : Pour quelle équipe jouaient les joueurs impliqués à l’époque ? A) Minnesota Timberwolves

B) Washington Wizards Afficher la réponse Réponse correcte : B) Washington Wizards. Explication : La franchise de la capitale américaine : les Washington Wizards ! Question 5 : En 2006, lequel de ces joueurs a participé au McDonald’s All American Game réunissant les 20 meilleurs joueurs NCAA ? A) Gilbert Arenas

B) Javaris Crittenton Afficher la réponse Réponse correcte : B) Javaris Crittenton. Explication : Javaris Crittenton, au sein de l’équipe de l’Est. Question 6 : Lequel de ces joueurs a été drafté le plus haut ? A) Gilbert Arenas

B) Javaris Crittenton Afficher la réponse Réponse correcte : B) Javaris Crittenton. Explication : Javaris Crittenton en 19e position par les Lakers de Kobe Bryant et Phil Jackson, tandis que Gilbert Arenas a été drafté au second tour ! Question 7 : Lequel de ces joueurs jouait avec Dwight Howard en high school ? A) Javaris Crittenton

B) Gilbert Arenas Afficher la réponse Réponse correcte : A) Javaris Crittenton. Explication : Javaris Crittenton et Dwight Howard étaient coéquipiers à la Southwest Atlanta Christian Academy. Question 8 : Qui a déclaré lors du processus pré-draft : « je veux être un mac à l’international » ? A) Javaris Crittenton

B) Gilbert Arenas Afficher la réponse Réponse correcte : B) Gilbert Arenas. Explication : Gilbert Arenas, bien sûr ! Question 9 : De quelle ville est originaire Javaris Crittenton ? A) Los Angeles

B) Atlanta Afficher la réponse Réponse correcte : B) Atlanta. Explication : Atlanta, où il est resté jusqu’à sa draft NBA. Question 10 : De quelle ville est originaire Gilbert Arenas ? A) Washington

B) Los Angeles Afficher la réponse Réponse correcte : B) Los Angeles. Explication : Los Angeles, où son père s’y installa pour devenir entre autres acteur et garde du corps de stars d’Hollywood. Question 11 : Par quelle équipe Gilbert Arenas a-t-il été drafté ? A) Washington Wizards

B) Golden State Warriors

C) Oklahoma City Thunder Afficher la réponse Réponse correcte : B) Golden State Warriors. Explication : Par les Golden State Warriors au second tour (31e choix de draft tous tours confondus). Question 12 : Quel était le surnom de Gilbert Arenas ? A) L’arnaqueur

B) L’Agent 0

C) Le mac Afficher la réponse Réponse correcte : B) L’Agent 0. Explication : L’Agent 0, surnom qu’il a cultivé en prenant le numéro 0.

Alors, êtes-vous un expert NBA ou faut-il retourner sur Netflix pour regarder « L’Envers du sport : Tirs en suspension » ? 🙂