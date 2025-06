Le Portel rejoint la finale, Vichy pousse l’ASA à la belle

Vainqueur d’un match étouffant contre Orléans (78-72), Le Portel a validé son billet pour la finale des barrages de Pro B. De son côté, la JA Vichy a dominé l’Alliance Sport Alsace (ASA) Gries-Souffel (81-75) dans une salle Pierre-Coulon en fusion pour s’offrir une belle décisive jeudi en Alsace.

Le Portel en finale, Vichy encore en vie

Portée par un Chaudron incandescent, l’ESSM Le Portel n’a pas tremblé au moment de conclure face à Orléans. Pourtant bousculés jusqu’au bout, les hommes d’Éric Girard ont trouvé les ressources pour s’imposer en fin de match grâce à un tir décisif de leur capitaine Lahaou Konaté. « C’est mon tir préféré », glissait-il après son pull-up victorieux qui scellait le sort d’Orléans dans la dernière minute.

✅ 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 • @PROB_officiel Dans une véritable guerre de tranchées, les portelois triomphent et récupèrent l'avantage du terrain dans ces playoffs de dingues 🔥 🌟 @jnunge24 13-16-1 (3 contres) 🌟 🔜 Rendez-vous ce dimanche en finale dans un Chaudron brûlant 🔥 pic.twitter.com/V1sYqpDwbK — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 2, 2025

Plus qu’un succès, c’est une démonstration collective que les Portelois ont livrée. Avec sept joueurs à 6 points ou plus, dont un Digué Diawara malin dans l’exploitation des mismatchs, Le Portel a prouvé qu’il pouvait répondre à l’intensité physique et émotionnelle de ces rencontres couperets. Le finaliste affrontera le vainqueur du duel entre Vichy et l’ASA.

Du côté de la JA Vichy, la réponse a été à la hauteur de l’événement. Battus à l’aller, les Auvergnats ont redressé la tête dans leur chaudron de Pierre-Coulon pour s’offrir une belle en Alsace. Portés par l’adresse de Jordan Shepherd (22 points) et le sang-froid de leur capitaine Sébastien Cape, auteurs de tirs primés déterminants, ils se sont imposés 81-75 dans une ambiance volcanique.

Face à une équipe de l’ASA très physique au rebond (51 prises), Vichy a fait la différence derrière l’arc (15/28) dans un chassé-croisé haletant. Malgré un Shannon Bogues encore brillant (23 points), les Alsaciens n’ont pas pu suivre le rythme imposé par les locaux dans le dernier quart-temps. La belle aura lieu jeudi soir à Gries, pour désigner qui rejoindra Le Portel en finale.