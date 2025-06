18 joueuses convoquées pour préparer le Mondial U19, dont Sarah Cissé, Ainhoa Risacher et Téa Cléante

La Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué ce jeudi 29 mai un groupe de 18 joueuses convoquées pour préparer la Coupe du Monde U19 féminine, qui se jouera du 12 au 20 juillet à Brno, en République tchèque. Cette génération est extrêmement attendue, étant tenante du titre de championne d’Europe U18 2024. Le groupe est composé de 16 joueuses nées en 2006, dont 10 championnes d’Europe, et accueille 2 surclassées : la championne d’Europe U16 en 2023 Aïnhoa Risacher (1,85 m, 17 ans), qui avait d’ailleurs fini MVP du tournoi, et Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans), qui était déjà avec les U18 l’an dernier pour le titre européen.

11 joueuses championnes d’Europe U18 en 2024

Autrices d’une excellente saison respectivement à l’ASVEL et au Pôle France Féminin, Risacher et Cissé vont bel et bien vivre le mondial U18, elles qui étaient absentes de la liste pour l’Euro U18 qui se jouera également cet été. Elles intègrent un groupe qui se connaît : 11 des 18 joueuses pré-sélectionnées ont été championnes d’Europe U18 l’an dernier, dont Sarah Cissé, déjà surclassée l’an dernier. L’entraîneuse Aurélie Bonnan pourra compter sur cette entente existante, et qui a déjà porté ses fruits, pour favoriser la cohésion sur le parquet.

Au poste de meneuse, l’excellente Téa Cléante, qui sort d’une belle saison à l’ASVEL, sera toujours présente, tout comme Celaine Ricco de Martigues, et la Chartraine Stella Colas. Sur les postes 2-3, Aniss Tagayi, Nell Angloma et Stella Kessler tenteront elles aussi de faire le doublé Euro – Coupe du Monde. Dans la raquette, Mathilde Selle, Ainoah Rio, Aissatou Keita-Cissoko, Melissa Guillet et donc Sarah Cissé sont de nouveau de l’aventure.

7 nouvelles, dont la surclassée Ainhoa Risacher

En plus d’Ainhoa Risacher, 6 nouvelles joueuses sont intégrées à la pré-sélection : la jeune Landaise Aby Diallo et Clémence Collin, du Cercle Bourges, sont appelées sur les lignes arrières, où la concurrence sera rude. Sa coéquipière à Bourges Inès Pitarch-Granel est elle aussi convoquée, récompensant la bonne saison du CBB. Naëma Kouadio, de l’ESBVA, Genesia Mayele de Bihorel et Jade Bayssiere viennent quant à elle rafraîchir le secteur 3-4-5.

Cette pré-sélection des U19 féminines est déjà très excitante, étant majoritairement sacrées dans leur catégorie. Avec un an de plus d’expérience dans des groupes professionnels, les Françaises sont plus que favorites. Pour préparer l’échéance du tournoi, elles se déplaceront à Voiron pour leur premier stage, qui se déroulera du 15 au 26 juin. Placées dans le groupe C du Mondial, les Bleues affronteront le Brésil en ouverture le 12 juillet, puis le Mali le 13 juillet, et l’Australie le 15, avant la phase à élimination directe.