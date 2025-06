[Vidéo] Sylvain Francisco bat son record de passes décisives avec le Zalgiris et se qualifie pour la finale de LKL

On connaît déjà l’identité du premier finaliste de Betsafe LKL. Il s’agit, sans surprise, du Zalgiris Kaunas où évolue Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), grand artisan du parcours ultra-dominateur de son équipe. Les vainqueurs de la saison régulière poursuivent leur ultra-domination cette saison et ont déjà atteint la dernière marche, où ils tenteront de récupérer leur titre, un an après leur défaite contre le Rytas Vilnius

Toujours aucune défaite pour Kaunas

Après avoir balayé le Neptunas Klaipeda au premier tour, Kaunas vient de récidiver. Cette fois, la victime est le CBet Jonava qui s’incline 3-0 après la défaite du match 3 (86-78).

Après avoir concédé seulement deux défaites en saison régulière, l’ogre lituanien survole ces Playoffs. Dans cette ultime échéance, les hommes d’Andrea Trinchieri ont pris la mesure de leur adversaire sans forcément créer d’écart conséquent (46-40, mi-temps). En seconde période, Kaunas a su gérer la fin de match face aux tentatives de retour de leurs adversaires.

Pas loin du double-double, Sylvain Francisco aura (encore) été important dans la victoire de son équipe. Le Français termine la rencontre avec 9 points (à 4/8 au tir, dont 1/4 à trois points) mais surtout 10 passes décisives.

Plus discret au scoring que lors des deux premiers matchs, le meneur aura été indispensable dans la distribution, signant son record de passes décisives sous le maillot du Zalgiris, et termine à 17 d’évaluation en 28 minutes de jeu. Il boucle sa série avec d’excellentes moyennes de 12,3 points et 8,3 passes décisives.

Désormais, Kaunas va tranquillement attendre le nom de son adversaire. Il s’agira soit du Rytas Vilnius, tenant du titre, ou du Lietkabelis Panevezys. Le score est pour l’instant de 1-1 dans la série.