Gabby Williams porte Seattle, Malonga se fait une place, nouveau DNP pour Badiane

Le Lynx est décidément un adversaire qui ne réussit pas au Mercury. Face aux joueuses du Minnesota, Phoenix n’a tenu qu’un quart-temps avant de plier une nouvelle fois face au Lynx 88-65, cinq jours après une défaite 74-71 contre les joueuses de Cheryl Reeve.

Monique Akoa-Makani et ses coéquipières ont mené jusqu’au début du deuxième quart (23-23 après 11 minutes de jeu) à partir duquel Napheesa Collier a décidé de la victoire de son équipe. L’intérieure a marqué 18 points et pris 11 rebonds, bien secondée par les 18 points également de la meneuse remplaçante Natisha Hiedeman.

Côté Mercury, Monique Akoa-Makani a vécu une soirée inhabituellement compliquée. L’arrière franco-camerounaise a été limitée à 4 tirs seulement pour 4 points, à 50% d’adresse. Sa capacité à créer de la menace à l’extérieur comme dans la raquette a toutefois poussé le Lynx à la vigilance, malgré quelques failles dans lesquelles la Française s’est immiscée.

Le Lynx continue sur sa lancée avec une huitième victoire de suite. Seule ombre au tableau : la Brestoise Marième Badiane, pour qui ne pas participer aux deux France – Belgique dans sa ville natale est un crève-cœur, est l’unique joueuse de l’effectif à ne pas avoir joué contre Phoenix. Pour l’heure, son temps de jeu est famélique avec le Lynx : moins de 4 minutes de moyenne et aucune entrée en jeu depuis une semaine. L’intérieure, tout juste libérée par le Fenerbahçe, n’a toujours pas débloqué son compteur point en WNBA. Elle devrait quitter le groupe pour rejoindre l’Equipe de France à l’INSEP.

Gabby Williams décisive pour Seattle

À Seattle, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) continue de briller pour le Storm, qui s’impose 83-77 contre les Dallas Wings, toujours privées de Paige Bueckers. Menée pendant trois quarts-temps, Williams a poursuivi la révolte entamée par Ezi Magbegor, Erica Wheeler et Nneka Ogwumike. L’internationale française a conclu la rencontre avec 18 points, 4 passes décisives et 3 interceptions, et un 4/4 déterminant aux lancers francs pour sécuriser la victoire des siennes.

En sortie de banc, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a quant à elle bouclé la rencontre avec 6 points à 3/4 et 3 rebonds en 11 minutes. Alors qu’elle monte clairement en puissance, malgré un rôle réduit, elle a fait preuve d’une belle efficacité dans la raquette, où sa taille, ses mains et sa vitesse lui donnent un avantage. Elle est d’ailleurs à l’origine d’un panier confirmant la prise en main de la rencontre par Seattle, au début du quatrième quart.

Pour le Storm, cette victoire permet de stopper la série de 3 défaites et retrouver dans le même temps un bilan à l’équilibre (4-4). Williams, Malonga et leurs coéquipières pourront reprendre leur marche en avant samedi, face au Phoenix Mercury de Monique Akoa-Makani.