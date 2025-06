Adrien Thimon, sixième recrue de Saint-Vallier pour 2025-2026

Adrien Thimon (1,99 m, 31 ans) est la sixième recrue du Saint-Vallier Basket Drôme pour la saison 2025-2026. Sans club lors de la dernière campagne, l’arrière français s’apprête à relancer sa carrière sous les ordres d’Alexandre Casimiri, un coach qu’il connaît bien depuis leur passage commun à Tarbes-Lourdes en 2016-2017.

Une longue expérience de la NM1

Né en 1994 et mesurant 1,99 m, Adrien Thimon a connu de nombreuses étapes en Nationale 1. Passé par les centres de formation de Quimper, où il a lancé sa carrière professionnelle en 2012, il a ensuite évolué à Gravenchon (NM2), Sorgues, Tarbes-Lourdes, Recy Saint-Martin, Toulouse (trois saisons), Cergy-Pontoise, Andrézieux et Tours.

En 2024-2025, l’arrière n’avait pas de club. Un an plus tard, il revient sur les parquets avec l’ambition de peser dans l’effectif du SVBD. Avec ses qualités de shooteur et son vécu dans la division, Thimon apparaît comme une recrue capable d’apporter de la stabilité et de l’expérience.

Casimiri retrouve un ancien protégé

Son entraîneur Alexandre Casimiri, qui l’a dirigé il y a neuf ans à Tarbes-Lourdes, s’est montré enthousiaste à l’idée de retravailler avec lui :

« Adrien est hyper complet, très élégant, avec un tir extérieur hyper fiable. C’est un athlète avec une belle détente qui est capable de bien jouer des deux côtés du terrain. C’est une belle pioche pour nous. »

Le joueur devient la sixième recrue de l’intersaison pour Saint-Vallier après Olivier Yao-Delon, Austin Rasolonjatovo, Eric Bosc, Damien Archinard et Daryl Néree.