En NM1 ou en Pro B, Quentin Ruel veut « continuer à prendre du plaisir à jouer mon basket ! »

Après une belle saison personnelle avec Angers, Quentin Ruel (2,02 m, 25 ans) représentera la NM1 au match des étoiles des HOMKiA All Star Games 2025, qui se déroulera le samedi 28 juin au gymnase Beauséjour des Sables d’Olonne.

Pour l’occasion, l’ailier-fort revient sur sa découverte du troisième échelon français, après avoir fait le choix de rester à l’EAB malgré la relégation du club. Il ouvre également la porte à un retour en Pro B, ou un nouveau projet en NM1, tant qu’il peut “prendre du plaisir”.

PROFIL JOUEUR Quentin RUEL Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 25 ans (26/07/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,8 #84 REB 6,8 #10 PD 1,8 #154

Comment occupez-vous ces vacances ?

Je travaille beaucoup de mon côté : je fais de la muscu, du basket à droite à gauche ; même si je profite un peu des vacances quand même (sourire). Par exemple, j’ai fait du basket 3×3 pour me qualifier pour un Open, c’était une bonne occasion de jouer et de me rappeler des années où je faisais du 3×3. Si j’ai des portes ouvertes pour en faire régulièrement, pourquoi pas ; mais j’en ai surtout fait pour prendre du plaisir et retrouver des sensations.

Tu as été invité aux HOMKiA All-Star games ; qu’est ce qui t’a motivé à venir ? Toujours le plaisir, la fête ?

Le plaisir de rejouer au basket et de jouer en public ! C’est une belle occasion de retrouver d’anciens adversaires ou coéquipiers d’ailleurs. Je vais revoir Hugo Robineau par exemple, avec qui j’ai joué en jeunes. ça donne envie de jouer ! J’ai toujours l’envie de prendre du plaisir quand je joue au basket, en jouant sérieusement aussi : c’est le bon mélange des deux.

Ça fait maintenant quelques semaines que votre saison avec Angers est terminée, la première en NM1. Comment l’analysez-vous ?

Collectivement, la saison est mitigée car nous n’avons pas atteint l’objectif que nous nous étions donné. Après individuellement, j’ai commencé la saison timidement, j’ai cherché le rôle que je devais avoir pour l’équipe. Puis à partir de décembre, après ma blessure, j’ai bien terminé la saison. C’est sur cette bonne note de fin de saison que j’ai envie de reprendre, et continuer dans mon élan.

Justement, on a eu la sensation d’une saison collective à deux vitesses…

Totalement ! Une fois que tout le monde avait trouvé son rythme, ses habitudes, le groupe a tout de suite été plus fort. Cela nous a permis de prendre des victoires assez facilement et assez rapidement aussi pour s’assurer le maintien. On ne visait pas la remontée directe à tout prix, mais on voulait jouer les play-offs… On avait le groupe pour, et le club suivait derrière, on a peut-être payé ce retard à l’allumage.

« J’ai montré que je pouvais assumer un rôle de capitaine »

Est-ce qu’il a été difficile de se remettre au travail après la relégation ?

Personnellement, pas du tout. Forcément ça impacte un peu, mais je joue au basket pour prendre du plaisir, je passe vite à autre chose. Il faut accepter les défaites car cela fait partie du jeu. Je joue pour la montée, les succès, mais je joue aussi la descente dans mon métier. Je me suis vite remis en selle pour faire mieux cette année.

Quel a été votre rôle au sein du groupe, en tant que seul rescapé ou presque de l’équipe qui a joué la Pro B ?

J’ai essayé d’apporter mon expérience de la Pro B au sein du groupe, d’être le leader de l’équipe. Ça m’a permis de m’affirmer car ce n’était pas un rôle que je devais assumer en Pro B. J’ai pu montrer que j’en étais capable, que je pouvais assumer mon rôle de capitaine pour gérer le groupe. J’ai fait de mon mieux pour être meilleur individuellement ; tout en faisant en sorte que le groupe soit bien également.

Peut-on vraiment appliquer le basket de Pro B en NM1 ?

On peut en tirer quelques aspects, mais ne pas tout prendre car le jeu est différent, les joueurs aussi. J’ai essayé de prendre les bases de Pro B pour les appliquer ; mais la vitesse et l’exécution sont différentes. Le championnat NM1 est très athlétique, car il y a beaucoup de jeunes. Ça va beaucoup plus vite, et le jeu est plus libre. Un système peut être donné, mais les joueurs s’expriment dessus comme ils le veulent. C’était structuré mais plus libre.

« J’ai pu reprendre du plaisir à jouer un basket que j’aime »

Vous terminez votre première saison de NM1 avec 10 points de moyenne, et plus de six rebonds, ce qui fait de vous le dixième meilleur rebondeur de la saison. Comment vous êtes-vous senti cette saison ? était-ce plus facile ?

J’ai essayé de me focaliser sur le rebond, car c’est quelque chose d’important à la fois pour le collectif et pour moi. Je savais que les points viendraient par la suite. Il y a beaucoup de très bons joueurs au rebond et dans la combativité en NM1, donc ça n’était pas facile. Mais j’étais focalisé, ça m’a peut-être facilité la tâche. L’expérience en Pro B, avec mon sens du placement, et mon développement physique m’ont beaucoup aidé aussi, pour créer mon espace et finir près du cercle. Maintenant, il me reste encore à travailler mon tir extérieur et mes lancers francs, pour passer encore un cap au-dessus et revenir au standard du Quentin des années espoirs.

Que vous a apporté cette saison en NM1 ?

Déjà, de la confiance. J’ai pu reprendre du plaisir à jouer un basket que j’aime, à mesure que l’on gagnait, car je joue au basket pour gagner des matchs. Je n’avais pas perdu la flamme en Pro B, mais le contexte était plus compliqué pour s’amuser. Je connaissais le coach, le club, la ville. J’étais en maîtrise de plusieurs éléments et on me faisait confiance : c’était le contexte idéal pour reprendre du plaisir. Et puis on était assez libre, je pouvais jouer le 1 contre 1 si je jugeais cela pertinent.

Quelle est votre situation actuelle ?

Pour le moment, je suis libre d’aller où je veux. Je suis impatient de connaître ma destination pour la saison prochaine ! J’ai quelques pistes ; je cherche un club où je puisse m’épanouir, jouer, trouver le bon projet pour avancer et progresser. Si c’est en NM1, j’aimerais avoir encore plus de minutes ; et si c’est en Pro B je voudrais aussi avoir du temps pour m’exprimer et apporter à l’équipe. Je veux juste jouer mon basket, mais c’est un challenge excitant. Je vais découvrir une nouvelle ville, de nouvelles personnes : je n’attends que ça !