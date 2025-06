Le dernier tour du magicien Éric Girard : Le Portel vivra une 10e saison de suite en Betclic ELITE ! 

« Le défi qu’on a cette année sera sans doute l’un des plus gros challenges de toute ma carrière ». Maintenir Le Portel en Betclic ELITE, Eric Girard y est parvenu une fois de plus, en remportant les playoffs de Pro B à l’issue de la belle décisive contre une héroïque Alliance Sport Alsace (69-47). Si voir l’ESSM conservait sa place dans l’élite à l’issue de ces phases finales n’est pas tant une surprise que cela, force est de constater que le club stelliste a toujours cette invraisemblable capacité à se relever et conserver, année après année, sa place en Betclic ELITE. Même si le contexte de cette saison l’a bien aidée…

𝐋𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋’𝐄́𝐋𝐈𝐓𝐄 ⭐️ Eric Girard termine son incroyable aventure, avec l'@ESSMbasket, en beauté avec ce maintien 🙌 La fin d’une magnifique histoire 🥹#PlayoffsAccessionBetclicELITE pic.twitter.com/aR86k0iUir — PROB (@PROB_officiel) June 14, 2025

Maintien inédit en élite en passant par les playoffs Pro B

Car dans un exercice sans réforme, où play-in et place de barragiste n’existent pas, Le Portel aurait été relégué en Pro B avec sa 15e place. De cela, les Nordistes en sont bien conscients, savourant évidemment le fait d’avoir accompli leur objectif, tout en modestie. « On savait qu’avec la nouvelle formule de Pro B, ce n’était pas facile pour les clubs de cette division », tenait à souligner Lahaou Konaté au micro de France 3. « Tant mieux pour nous ». En étant reversé dans les playoffs d’accession en Betclic ELITE en sa qualité de barragiste et donc tête de série n°5, l’ESSM en a effectivement bien profité, faisant au final respecter la hiérarchie, en sauvant sa peau au bénéfice de sept autres équipes de Pro B.

Malgré un contexte favorable sur certains points (un compta plus important de joueurs étrangers par exemple), le parcours des partenaires du capitaine portelois est cependant à mettre en avant. Sans l’avantage du terrain en quart de finale contre Roanne et Orléans, l’ESSM n’a pas tremblé face aux plus grosses cylindrées de la saison de Pro B, gagnant chaque série 2 à 0. En finale, contre l’Alliance Sport Alsace, l’équipe d’Eric Girard a assumé son rang au moment de conclure, en dominant de la tête et des épaules la belle décisive, après l’égalisation de l’ASA à domicile 72 heures plus tôt.

Eric Girard part sur un 9e maintien consécutif dans l’élite

Sur le fil perpétuel depuis plusieurs années concernant son maintien dans l’élite, Le Portel a réussi un nouveau petit miracle cette saison. Club au budget plus que modeste (avant-dernier de Betclic ELITE cette saison), l’ESSM résiste tant bien que mal à la montée en puissance économique du championnat. « C’est la victoire du peuple portelois », se satisfaisait le président Yann Rivoal auprès de France 3. « C’est toujours un combat. Il y aura une 10e saison dans l’élite. »

Mais à force de jouer avec le feu, le club stelliste pourrait bien finir par se brûler, d’autant que son pompier de service depuis 13 ans, Eric Girard, ne sera plus là à partir de la saison prochaine. Ce dernier part avec « le sentiment du devoir achevé », ainsi qu’un parvis à son nom, devant le mythique Chaudron. À Kenny Grant, son successeur, de continuer à perpétuer la tradition stelliste en Betclic ELITE…