Quentin Losser ouvre le recrutement de la JDA Dijon

Comme annoncé depuis un mois, Quentin Losser va effectuer cet été le grand saut vers la Betclic ÉLITE. L’ancien pivot de Hyères-Toulon a activé sa clause de départ afin de rejoindre la JDA Dijon, qui a officialisé sa signature ce samedi.

« Je suis vraiment fier d’intégrer la JDA Bourgogne Dijon pour la saison à venir », se réjouit le principal intéressé. « Je vais pouvoir découvrir la Betclic ELITE et le faire dans un club comme la JDA qui a une histoire si riche va me permettre d’évoluer dans les meilleures conditions. J’ai vraiment à cœur de me donner à fond, comme j’ai toujours essayé de le faire, pour aider l’équipe à atteindre tous les objectifs et je vais travailler dur pour passer un cap et m’affirmer dans l’élite du basket français. »

PROFIL JOUEUR Quentin LOSSER Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 25 ans (11/09/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,7 #58 REB 6,2 #22 PD 1,2 #146

En quête d’un nouveau pivot JFL, la JDA Dijon a donc tenté le petit pari de tendre la main à un joueur qui plafonnait encore en NM1 il y a deux ans avec Lorient. Mais son retour au HTV a tout changé : en l’espace de deux saisons, il a été champion de Nationale 1, élu meilleur poste 5 de Nationale 1 avant de s’imposer en Pro B (10,7 points à 59%, 6,2 rebonds et 1,2 passe décisive pour 13,6 d’évaluation en 24 minutes)losser proballer.

« Après avoir réalisé une excellente saison en Nationale 1, contribuant au superbe parcours du HTV, et ponctuée par une montée en Pro B, Quentin a récidivé cette année en étant tout aussi efficient individuellement », note le GM, Fabien Romeyer. « En Pro B, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs intérieurs JFL du championnat. Joueur à l’état d’esprit irréprochable, Quentin nous apportera sa densité physique, son sens du rebond ainsi que ses qualités de finisseur. Nous comptons pleinement utiliser son jeu dans le petit périmètre. Son arrivée à la JDA doit lui permettre de poursuivre sa progression.»