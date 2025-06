Le Portel étrille l’ASA dans la belle décisive des playoffs Pro B : l’ESSM reste en Betclic ÉLITE !

L’ESSM Le Portel retrouvera la Betclic ELITE la saison prochaine. En remportant les playoffs de Pro B à l’issue d’une troisième manche décisive contre l’Alliance Sport Alsace (69-47), le club stelliste termine cette saison en apothéose et offre le plus beau des cadeaux à son coach historique Éric Girard. Arrivé en mars 2012 à l’ESSM Le Portel, le technicien espérait clôturer ce chapitre de la plus belle des manières. Ce samedi 14 juin, à l’occasion de son dernier match sur le banc stelliste, les joueurs ont su relever ce défi en remportant ce match crucial pour le maintien.

Le récital de Gholston, l’apport de Konaté

Dans une rencontre à sens unique, les partenaires du capitaine Lahaou Konaté (12 points à 4/7 aux tirs et 3 rebonds) ont eu le dernier mot. Dès le début du match, les Portelois se sont rendus la partie facile. À la faveur d’un 7-0 d’entrée, les Nordistes, poussés par un Chaudron chauffé à blanc, ont pris le large. Sous d’un excellent DeAndre Gholston, élu MVP des Finales (16 points à 6/10 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d’évaluation), bien secondé par son compatriote Jack Nunge (13 points à 4/7 aux tirs, 5 rebonds et 1 passe décisive pour 12 d’évaluation), les hommes d’Éric Girard sont rentrés aux vestiaires avec déjà une avance très confortable de 14 points (36-22, 20′).

Dominée dans tous les compartiments du jeu, incapable de marquer le moindre panier ou presque (28% d’adresse global), l’Alliance Sport Alsace s’est rapidement retrouvée sans solution face aux assauts répétés adverses. À l’image de la première mi-temps, les Stellistes sont revenus sur le parquet avec les mêmes intentions et l’écart n’a cessé de grimper, allant jusqu’à +28 en faveur de l’ESSM (67-39, 34′). Le festival offensif s’est poursuivi au Chaudron pour le plus grand plaisir des supporters nordistes, qui n’ont pas boudé leur plaisir devant ce maintien qui se profilait.

Maintien assuré dans l’élite :

la cerise sur le gâteau pour Éric Girard

La saison de l’ESSM Le Portel se termine finalement sur une belle note. Quinzième de Betclic ELITE au terme de la régulière, le club stelliste a pu compter sur les barrages instaurés cette saison via la nouvelle réforme de la LNB pour sauver sa peau dans l’élite du basket français et y connaître une 10e saison consécutive à la rentrée prochaine. Ainsi,son entraîneur Eric Girard tire sa révérence en apothéose, après avoir passé plus de 13 ans sur le banc stelliste.

De son côté, ce dernier match des finales ne doit rien enlever à tout le mérite de l’Alliance Sport Alsace cette saison. Sixième de l’exercice de Pro B, l’équipe de Trumo Bogavac a réalisé une superbe campagne de phases finales en éliminant successivement l’Élan Béarnais et la JA Vichy pour se hisser pour la première fois en finale des playoffs. Mais ce n’était pas forcément la bonne année pour le faire, en tombant sur une équipe de Betclic ELITE… pour s’adjuger les playoffs de Pro B.